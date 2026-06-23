Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Αν τα βρίσκουν παλιοί φίλοι προτείνω το επόμενο να είναι Καινούργιου - Μπάρκα»

Ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη είχαν ψυχρανθεί για πολλά χρόνια μετά την εκπομπή «Ξαναδέστε τους», αλλά φαίνεται πως ο πάγος που είχε μπει ανάμεσά τους έσπασε. Οι δύο παρουσιαστές είχαν μιλήσει εδώ και καιρό στο τηλέφωνο, τα έχουν ξαναβρεί και μάλιστα είχαν συμφωνήσει να βρεθούν κάπου έξω, ώσπου τους δόθηκε η ευκαιρία και μάλιστα ανέβασαν μαζί και ένα κοινό story στο Instagram αποδεικνύοντας πως η σχέση τους είναι πάλι όπως παλιά, με την ίδια χημεία και τα πειράγματα.

Έσπασε ο πάγος ανάμεσα στον Νίκο Μουτσινά και στη Μαρία Ηλιάκη και είπαν να το μοιραστούν μαζί μας με ένα story! «Δεν χαλάνε οι φιλίες...», η απίστευτη ατάκα που είχε πει και η Βάσια Τριφύλλη! pic.twitter.com/EEu8qeaw1m — Flash.gr (@flashgrofficial) June 23, 2026

Το story σχολίασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ρίχνοντας λάδι σε άλλες φωτιές! «Άμα τα βρίσκουν οι παλιοί φίλοι εγώ προτείνω τα επόμενα να είναι Φώτης (Σεργουλόπουλος) και Μαρία (Μπακοδήμου) και το Καινούργιου - Μπάρκα θα έβλεπα ξανά εγώ. Δεν είχαν συνεργαστεί, αλλά είχαν μαλώσει», είπε στην εκπομπή «Buongiorno».