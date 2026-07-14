Δημήτρης Πανόπουλος: Διακοπές στη Νάξο με τη Μαρία Αναστασοπούλου και την παρέα τους

Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος και πήρε τη Μαρία Αναστασοπούλου και την παρέα τους και σάλπαραν με το πλοίο της γραμμής για λίγες μέρες στη Νάξο, τόσο λίγες που η ξανθιά δημοσιογράφος επέστρεψε ήδη στον ΣΚΑΪ.

Εκεί συναντήθηκαν με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον σύζυγό της και το παρεάκι μεγάλωσε, αφού όλοι γνωρίζονται από τον ΣΚΑΪ όπου συνεργάζονται και διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Ο Πανόπουλος δεν παρέλειψε να μας δείξει και τους καλλίγραμμους κοιλιακούς του, αφού σε διάφορες φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram ποζάρει με μαγιό ή χωρίς την μπλούζα του. Να, αυτά βλέπουν οι θαυμάστριες και ετοιμάζουν βαλίτσες για Νάξο!