Δημήτρης Πανόπουλος για τη νέα του εκπομπή: «Γίνεται και καλύτερα» - Η σπόντα στη Ναταλία Γερμανού

Η συνεργασία του Δημήτρη Πανόπουλου με τη Ναταλία Γερμανού δεν ήταν η πιο εύκολη και το έχουν παραδεχτεί και οι δύο πλευρές. Το να ξεκινάς όμως μια νέα δουλειά και να παραφράζεις τον τίτλο της απέναντι εκπομπής με την οποία συνεργάστηκες και ουσιαστικά σε ανέδειξε στο inftotainment και από «Καλύτερα δε γίνεται» να λες στο τρέιλερ «Γίνεται και καλύτερα», είναι τουλάχιστον άκομψο! Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ;

«Στις κακές της μέρες δεν άντεχες να δουλεύεις μαζί της»

Τον Μάρτιο του 2025 ο δημοσιογράφος είχε πει στον αέρα της εκπομπής «Weekenders» που συμπαρουσίαζε με τον Θανάση Πάτρα στον ΑΝΤ1 για τη συνεργασία του με τη Γερμανού: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ την πρώτη χρονιά είχα περάσει δύσκολα με τη Ναταλία Γερμανού. Η δεύτερη χρονιά ήταν καλύτερη, η τρίτη ήταν καλή. Όταν φτάσαμε στο σημείο να χτίσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης και μιλάγαμε πλέον ανοιχτά, μας είπε: παιδιά, όταν βλέπετε ότι ξεφεύγω, βάλτε με στη θέση μου! Προς τιμήν της το είπε, αλλά το θέμα είναι να μην φτάνεις σε αυτό το σημείο. Το συμπέρασμά μου από τα τρία χρόνια εκεί είναι ότι στις καλές της μέρες ήταν ένας άνθρωπος που έλεγες μπορώ να δουλεύω εδώ για πάντα, ενώ στις κακές της μέρες δεν άντεχες να δουλεύεις μαζί της ούτε λεπτό».

Το νέο… beef

Και ερχόμαστε στο σήμερα που ο Πανόπουλος με τη Μάρτζυ Λαζάρου αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ. «Κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι δύο δημοσιογράφοι, με άποψη και χιούμορ, θα μπαίνουν στα σπίτια μας δημιουργώντας ένα feelgood περιβάλλον που έχει τα πάντα: επικαιρότητα, πρόσωπα, lifestyle, ρεπορτάζ, συνδέσεις - και όχι μόνο. Στόχος; Να γίνουν η καλύτερη παρέα του Σαββατοκύριακου!», τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του σταθμού. Μέχρι εδώ, όλα καλά!

Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο τρέιλερ με την περιβόητη ατάκα «Γίνεται και καλύτερα» του Δημήτρη Πανόπουλου που αποτελεί ευθεία βολή προς τη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή της. Έξυπνος μεν τρόπος για να κάνεις μπαμ και να συζητηθείς, «φτηνό» δε κόλπο και ελαφρώς χτύπημα κάτω από τη μέση σε μια τηλεόραση που λέει πως δεν θέλει να είναι τοξική, όμως όλο εκεί γυροφέρνει… Ο καιρός πλησιάζει και οι δύο εκπομπές θα βγουν στον αέρα παρόμοια ώρα και τότε θα δούμε ποιος τελικά το κάνει καλύτερα!