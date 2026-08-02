Μιλώντας στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Εύα Νικολαΐδου, ο Δημήτρης Παπανικολάου περιέγραψε πώς ο φόβος του πολέμου έχει επηρεάσει βαθιά την ψυχολογία της κόρης του.

«Η μεγάλη μου κόρη έχει 20 μέρες που εξαιτίας του πολέμου δεν μπορεί να κοιμηθεί. Στον ύπνο της βλέπει ότι δεν υπάρχει η Ακρόπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κόρη του, απόφοιτη της Γ' Λυκείου, έχει μεγαλώσει στα Πετράλωνα, έχοντας την Ακρόπολη ως ένα σταθερό σημείο αναφοράς στην καθημερινότητά της. Γι' αυτό και η εικόνα της εξαφάνισής της, ακόμη και μέσα σε ένα όνειρο, αποτυπώνει όπως εξήγησε ο ίδιος το μέγεθος του φόβου που έχει φωλιάσει μέσα της.

Το πιο δυνατό στοιχείο της εξομολόγησής του δεν ήταν μόνο η περιγραφή του εφιάλτη, αλλά η διαπίστωση πως ο πόλεμος μπορεί να γεννήσει ανασφάλεια ακόμη και σε παιδιά που βρίσκονται μακριά από το μέτωπο.

«Αυτό που με πονά περισσότερο είναι τα παιδιά»

Ο Δημήτρης Παπανικολάου δεν έκρυψε ότι εκείνο που τον συγκλονίζει περισσότερο είναι οι συνέπειες που αφήνουν οι πολεμικές συγκρούσεις στις νεότερες γενιές.

Όπως είπε, τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα απέναντι σε εικόνες και ειδήσεις που δημιουργούν φόβο, ακόμη κι όταν δεν βιώνουν άμεσα τα γεγονότα.

Η προσωπική ιστορία που μοιράστηκε δεν είχε στόχο να προκαλέσει συγκίνηση, αλλά να δείξει πώς η ανασφάλεια μπορεί να περάσει μέσα σε ένα σπίτι και να επηρεάσει την καθημερινότητα μιας οικογένειας.

Ο έρωτας, η δημιουργία και η αναζήτηση της ελευθερίας

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον έρωτα, χαρακτηρίζοντάς τον μια δύναμη που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο καλύτερο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έννοια της ελευθερίας, εξηγώντας πως στις σημερινές συνθήκες είναι όλο και πιο δύσκολο να τη συναντήσει κανείς στην καθημερινότητα. Για τον ίδιο, οι στιγμές αληθινής ελευθερίας γεννιούνται μέσα από τη δημιουργία και την τέχνη, εκεί όπου ο άνθρωπος μπορεί να εκφραστεί χωρίς περιορισμούς.

Ωστόσο, ήταν η αναφορά στην κόρη του που έδωσε τον πιο έντονο τόνο στη συνέντευξη. Μια εικόνα, εκείνη της Ακρόπολης που «χάνεται» μέσα σε έναν παιδικό εφιάλτη, ήταν αρκετή για να αποτυπώσει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο πώς ο φόβος του πολέμου μπορεί να φτάσει ακόμη και στα πιο ασφαλή σπίτια.