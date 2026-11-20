Ο Δημήτρης Παπανώτας πήρε θέση για τον έντονο καβγά που διαδραματίστηκε χθες 19/11 στον αέρα τις εκπομπής «Happy Day», ανάμεσα στον ίδιο, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου. Μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, ο δημοσιογράφος κλήθηκε να σχολιάσει τόσο το περιστατικό όσο και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, χωρίς να κρύβει τη δυσαρέσκειά του.

«Προσπαθούν κάποιοι συνάδελφοι να αμφισβητήσουν τη φιλική σχέση που έχουμε οι άνθρωποι που συμμετέχουμε στο Happy Day. Εμένα μου προκαλεί γέλιο. Και είμαστε ίσως η μόνη εκπομπή που έχει αυτό το στοιχείο», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Ότι κάποιοι το αμφισβητούν σημαίνει απλά ότι το ζηλεύουν. Δεν λέω ότι οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε καλοί. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει η χημεία τεσσάρων ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να μοιραστούν δόξα, λόγο, χρήματα κτλ.

Έχεις φίλους, δεν το έχεις κάνει ποτέ, να φύγεις από το τραπέζι; Οι φίλοι μεταξύ τους μπορεί και να σκοτωθούν. Το θέμα είναι ότι μεταξύ φίλων υπάρχουν στιγμές έντασης. Η ποιότητα της σχέσης φαίνεται από αυτό που είπε η κυρία Χρηστίδου ότι «και πώς μετά από πέντε λεπτά ήταν όλα μέλι γάλα;». Αυτό είναι η φιλία. Θα σκοτωθούμε και μετά από πέντε λεπτά δεν τρέχει τίποτα».

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχτηκε από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ασχολούμαι με τα σχόλια των άλλων εκπομπών γιατί ξέρω ότι είμαι στόχος και εντάξει, θέλουν να με ξεφορτωθούν γρήγορα. Κάντε μια υπομονή, ένα εξάμηνο, άντε τρία εξάμηνα μέχρι εκεί. Κάποιοι θέλουν να απαλλαγούν από την παρουσία μου. Ίσως γιατί ο κόσμος τους λέει ότι είμαι καλύτερος από αυτούς ή τους το δείχνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.