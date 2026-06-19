Δημήτρης Παπάζογλου: «Η Μαρινέλλα ήξερε το μέγεθός της - Έφυγε στρατηγός επάνω στη μάχη»

Ο Δημήτρης Παπάζογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη Μαρινέλλα, αλλά και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τα χαρίσματα που είχε η καθεμιά τους. «Αυτό που μπορώ να πω για τη Μαρινέλλα σαν μια εικόνα καριέρας, έφυγε πρώτη πάνω στον πρώτο χώρο. Έφυγε στρατηγός επάνω στη μάχη. Με την απέραντη γοητεία της. Στο δεύτερο τραγούδι που είπε το “Καλύτερα”, η Μαρινέλλα μου θύμισε τη Μαρινέλλα της δεκαετίας του ’80 που ήμουν μαζί της στο “Zoom”.

Ήμουν εκεί στην τελευταία συναυλία. Το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Ήταν γεμάτη ταλέντο, ερωτισμό και έλεγες, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα τώρα είναι 86 χρόνων; Μια ενέργεια, μία… Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη Μαρινέλλα. Πάντα τα λόγια μου θα είναι θετικά, όχι γιατί έφυγε από τη ζωή, που δεν ήθελα να φύγει, κανένας άνθρωπος δεν θέλει να φεύγει ο δικός του άνθρωπος. Θα την ήθελα να είναι 94 χρόνων, σαν τη Σίρλεϊ Μπάσι, και να εμφανίζεται μια φορά στο τόσο σταρούμπα, γιατί τη φωνή της θα την είχε οπωσδήποτε, θα κράταγε κι άλλο αυτή η φωνή. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη τεχνήτρα και μία πολύ μεγάλη τραγουδίστρια που ήξερε να διαχειριστεί τη φωνή της».

«Εγώ δεν γεννήθηκα τραγουδίστρια, έγινα»

«Η Μαρινέλλα ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα. Ήξερε το μέγεθός της. Αλλά ήξερε ότι δεν της επιτρέπεται να είναι με μια ταμπέλα που να φωνάζει εγώ είμαι, ποτέ! Τη διέκρινε μια σεμνότητα, μια ταπεινότητα. Ήταν μια γυναίκα του Θεού. Ήταν θρήσκα. Δεν αγαπούσε το κακό, δεν της άρεσε να βλαστημάνε. Το πώς το κατάφερνε αυτό, γιατί αν σκεφτείς ότι δέκα χρόνια ήταν δίπλα στον Καζαντζίδη σε μια καρέκλα και της έλεγα, μα πώς κρατούσες αυτό το ταλέντο που έβραζε μέσα σου. Και μου είπε, μα εγώ δεν γεννήθηκα τραγουδίστρια, έγινα τραγουδίστρια, περνώντας από τα Πανεπιστήμια του Καζαντζιδη. Γι’ αυτό ακόμα και τώρα ως μεγάλη έβλεπε πράγματα».

«Η Αλίκη είχε αυλή με την καλή και την κακή έννοια»

«Η Βουγιουκλάκη δεν είχε ρυθμό, αποστήθιζε τον ρυθμό. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εξυπνάδα και αντίληψη να αποστηθίσεις κάτι που δεν έχεις. Σήμερα, άμα το πεις αυτό σε έναν ηθοποιό, δεν το καταφέρνει. Δεν με εκνεύριζε που δεν είχε ρυθμό, βέβαια, είχα έναν φόβο και έναν τεράστιο σεβασμό απάνω της. Αν δεν την ήξερες σου προκαλούσε φόβο, όχι σαν συμπεριφορά, σαν οντότητα.

Εγώ έτρεμα το περιβάλλον της. Τι της έλεγαν από πίσω για μένα. Είχε αυλή η Αλίκη και με την καλή έννοια και με την κακή. Την προστάτευαν σε κάτι που μπορεί να ήταν κακό ή της έδιναν επαίνους για το καλό που ήθελε να κάνει».