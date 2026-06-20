Δημήτρης Πιατάς: «Όποιος παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή πεθαίνει - Δεν θέλω να πεθάνω ακόμα»

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια, όπου σχολίασε μεταξύ άλλων τη σάτιρα, την τηλεόραση αλλά και τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή.

«Δεν υπάρχει όριο στη σάτιρα. Αν θες να βάλεις όριο, εγώ αυτό το λέω φασισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πιατάς, εκφράζοντας την άποψή του για την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τηλεόραση και στην ανάγκη να υπάρχει πιο ουσιαστική κριτική για τα προγράμματά της.

«Απουσιάζει η τηλεκριτική. Θα ήθελα να υπάρχει πιο έντονη κριτική στην τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση πρέπει να αυτοδιορθώνεται και να κάνει αυτοκριτική. Ο κόσμος θέλει μια τηλεόραση που να είναι ζωντανή, ειλικρινής, όχι δήθεν και εσείς πουλάτε φρου φρου και αρώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε, ωστόσο, η αναφορά του στον Γιάννη Σμαραγδή, με τον ηθοποιό να αστειεύεται για το γεγονός ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κάποια από τις ταινίες του γνωστού σκηνοθέτη.

«Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πιατάς.

Και συνέχισε με χιούμορ: «Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα».

Η συγκεκριμένη αναφορά έγινε σε σατιρικό τόνο, με τον αγαπημένο ηθοποιό να προκαλεί γέλια στο πλατό της εκπομπής, παραμένοντας πιστός στο ιδιαίτερο χιούμορ που τον χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.