Δημήτρης Σαμόλης: «Έχω υπάρξει πολύ κακοποιητικός σε ερωτική σχέση - Οι φίλοι μου άνοιξαν τα μάτια..»

Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Σαμόλης δεν στάθηκε στη μουσική, το θέατρο ή την καλλιτεχνική του πορεία. Επέλεξε να ανοίξει ένα βαθιά προσωπικό κεφάλαιο της ζωής του, μιλώντας με ειλικρίνεια για συμπεριφορές που, όπως παραδέχεται σήμερα, δεν είχε αντιληφθεί όταν τις βίωνε.

Στη συνέντευξή του στο vidcast «Face2Face», ο καλλιτέχνης μίλησε για τις ανασφάλειες του, τις ερωτικές του σχέσεις και τη διαδρομή που τον οδήγησε στην αυτογνωσία.

«Λειτουργούσα στον αυτόματο πιλότο»

Η πιο δυνατή στιγμή της συζήτησης ήρθε όταν αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν σε παλαιότερες σχέσεις του.

«Έχω υπάρξει πολύ κακοποιητικός. Δεν το καταλάβαινα. Λειτουργούσα στον αυτόματο πιλότο», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τότε πίστευε ότι απλώς υπερασπιζόταν τον εαυτό του.

Όπως αποκάλυψε, ήταν οι φίλοι του εκείνοι που τον βοήθησαν να δει τη συμπεριφορά του από μια διαφορετική οπτική και να καταλάβει ότι ορισμένες αντιδράσεις του ήταν τοξικές.

Η ψυχοθεραπεία άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του

Ο Δημήτρης Σαμόλης εξήγησε ότι η ψυχοθεραπεία αποτέλεσε το σημείο καμπής στην προσωπική του διαδρομή.

«Είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Αν με ρωτήσεις συνειδητά, θέλω να είμαι ο πιο γλυκός άνθρωπος στον κόσμο», ανέφερε, περιγράφοντας την προσπάθεια που κάνει για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τους ανθρώπους.

Η ανάγκη για αποδοχή και η έννοια του «σταρ»

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για την ανάγκη της αποδοχής, παραδεχόμενος πως η επιθυμία να αγαπιέται από το κοινό και να βλέπει τις συναυλίες και τις παραστάσεις του γεμάτες παραμένει ένα προσωπικό τραύμα που ακόμη επεξεργάζεται.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται μοναδικός και πως πολλές φορές αυτό που μας περιορίζει είναι η προσπάθεια να προσαρμοστούμε στις προσδοκίες των άλλων, αντί να εμπιστευτούμε τον πραγματικό μας εαυτό.