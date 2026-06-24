Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Δεν ξέραμε αν θα ζήσει» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον γιο του

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές εξομολογήσεις της ζωής του προχώρησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν ο γιος του έδωσε μάχη για τη ζωή του αμέσως μετά τη γέννησή του.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην αγωνία που έζησε η οικογένειά του, αποκαλύπτοντας πως η κατάσταση του νεογέννητου παιδιού του ήταν τόσο σοβαρή, που οι γιατροί δεν μπορούσαν να είναι βέβαιοι για την εξέλιξή της.

«Δεν ξέραμε αν θα ζήσει»

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος περιέγραψε τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν τη γέννηση του γιου του, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα από τα Χανιά στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία.

«Ο γιος μου ήταν το πρώτο βήμα που μου άλλαξε τον χαρακτήρα μου. Από μωρό ήταν μαχητής και ένα έξτρα κίνητρο για εμένα. Ο γιος μου, ο Δημήτρης, είχε μια περιπέτεια υγείας. Έπρεπε να γίνει αεροβάπτισμα γιατί δεν ξέραμε αν θα ζήσει», αποκάλυψε συγκλονίζοντας.

Η εξομολόγησή του φανέρωσε το μέγεθος της αγωνίας που βίωσαν τόσο ο ίδιος όσο και οι δικοί του άνθρωποι, σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους.

«Τα παιδιά μου είναι το άλφα και το ωμέγα»

Ο γνωστός σεφ δεν έκρυψε πως η πατρότητα άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή, ενώ παραδέχτηκε ότι μεγαλώνοντας οι φόβοι του έχουν αλλάξει.

«Είμαι 56 χρονών και αρχίζω πλέον να φοβάμαι. Φοβάμαι να μην προλάβω να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την προσωπική του διαδρομή, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα νεανικά του χρόνια, αλλά και στις περιόδους που βρέθηκε αντιμέτωπος με αδιέξοδα.

«Είχα μείνει άστεγος στο Λος Άντζελες για δύο μήνες και είχα πιάσει πάτο. Ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι που με βοήθησαν και κατάφερα να σταθώ ξανά στα πόδια μου», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος υπογράμμισε πως τα παιδιά του αποτελούν σήμερα την απόλυτη προτεραιότητά του και τη μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή του.

«Τα παιδιά μου είναι το άλφα και το ωμέγα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια εξομολόγηση που άγγιξε το τηλεοπτικό κοινό.