Ο Δημήτρης Σκουλός ήταν καλεσμένος στο «Τhe Love Debate by Lagios» του FLASH και αποκάλυψε στον Γιώργο Λάγιο τα μυστικά του επαγγέλματός του, αλλά και το γεγονός πως παλαιότερα οι φωτογράφοι πληρώνονταν πολύ καλύτερα… «Τα εξώφυλλα δεν έχουν πολλά λεφτά στις μέρες μας. Νομίζω μια καλή αμοιβή που είχα πάρει ήταν για μια παγκόσμια καμπάνια για καλλυντικά προϊόντα που προέρχονται από την ελιά. Δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν τετραψήφιο το νούμερο. Ήταν 8.000, 10.000 ευρώ. Η παγκόσμια καμπάνια πληρωνόταν.

«Κάνει κακό στην αγορά να ρίχνεις την τιμή σου»

«Στο Instagram κάνω πια πολύ επιλεκτικές δουλειές. Οι παρουσιάστριες, συνήθως, χρησιμοποιούν εξαιρετικούς φωτογράφους, αλλά πιο χαμηλόμισθους. Τα budget είναι πολύ χαμηλά. Σε έναν φωτογράφο θα συμβούλευα να πάει στα social, αλλά να μην ρίχνει τις τιμές. Κάποιοι, ειδικά νέοι, δεν έχουν το άγχος να πληρώσουν λογαριασμούς και θέλουν να βγάζουν ένα με δυο χιλιάρικα τον μήνα, να πιουν τα ποτά τους με τους φίλους τους, να περάσουν καλά, οπότε σου λέει και να ρίξω την τιμή δεν πειράζει, που θα τα βγάλω αυτά αλλού; Αυτό όμως καταρχάς κάνει κακό σε μια αγορά, μαθαίνουν όλοι στο πολύ φτηνό και το τσάμπα. Αυτοί οι φωτογράφοι θα μείνουν πάντα οι φτηνοί φωτογράφοι και όταν ο ίδιος πελάτης θέλει να κάνει μια σοβαρή καμπάνια θα πάει σε έναν πιο ακριβό φωτογράφο γιατί αυτόν δεν θα τον εμπιστεύεται επειδή είναι φτηνός. Στο μυαλό του πελάτη υπάρχει αυτό.

Θέλω να συμβουλέψω αυτά τα παιδιά να μην σκύβουν το κεφάλι, να μην ρίχνουν τόσο πολύ τις τιμές για να κάνουν μια δουλίτσα παραπάνω γιατί αργότερα αυτή η δουλίτσα θα γυρίσει μπούμερανγκ και δεν θα έχουν δουλίτσα γιατί πάντα θα υπάρχει ένας πιο φτηνός, πάντα θα βρίσκει ο πελάτης έναν πιο φτηνό. Και στο τέλος θα δουλεύουν όλοι τσάμπα για την προβολή και μόνο».