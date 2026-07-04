Ένα διαφορετικό μήνυμα για τις καλοκαιρινές διακοπές θέλησε να περάσει ο Δημήτρης Σκουλός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο γνωστός φωτογράφος κάλεσε τα ζευγάρια να αφήσουν στην άκρη την ανάγκη για συνεχή παρουσία στα social media και να απολαύσουν πραγματικά τον χρόνο που περνούν μαζί.

Όπως ανέφερε, οι πιο όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται απαραίτητα δημοσίευση την ώρα που συμβαίνουν. Αντίθετα, αξίζει να μένουν ως αναμνήσεις που μπορεί κανείς να ξαναζήσει αργότερα, χωρίς το άγχος της συνεχούς έκθεσης.

«Δεν χρειάζεται να μας δείχνετε πόσο καλά περνάτε»

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Δημήτρης Σκουλός πρότεινε στα ζευγάρια να αφήσουν πίσω το κινητό τους στις διακοπές και, αν θέλουν να κρατήσουν εικόνες από το ταξίδι τους, να χρησιμοποιήσουν μια φωτογραφική μηχανή.

«Δεν χρειάζεται να μας δείχνετε πόσο καλά περνάτε real time. Το θέμα είναι να περάσατε καλά, όχι να μας το δείξετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα υπέρ της αυθεντικής εμπειρίας και της αποσύνδεσης από τα social media.

Το χιουμοριστικό σχόλιο για τους singles

Ο φωτογράφος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους ελεύθερους, κλείνοντας την ανάρτησή του με χιούμορ.

«Όσο για εσάς που δεν θα πάτε ζευγάρι διακοπές, το αν θα πάρετε κινητό ή κάμερα, θα το συζητήσουμε άλλη φορά», είπε, προκαλώντας χαμόγελα στους διαδικτυακούς του φίλους.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με αρκετούς χρήστες να συμφωνούν πως οι πιο όμορφες στιγμές των διακοπών δεν χρειάζονται φίλτρα ή συνεχή δημοσίευση, αλλά ανθρώπους με τους οποίους αξίζει να τις ζεις.