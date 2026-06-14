Δημήτρης Σταρόβας για τη σύντροφό του: «Δεν αποκλείεται τώρα στα γεράματα να κάνουμε και τρίτο γάμο»

Ο Δημήτρης Σταρόβας δεν σταματά ποτέ να κάνει σχέδια, ειδικά όταν αυτά αφορούν την προσωπική του ζωή και την αγαπημένη του Άννα Σταθάκη που στάθηκε σαν βράχος δίπλα του μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη πριν από δύο χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως έχει μεν κάνει ήδη δύο γάμους, ποτέ δεν είναι αργά όμως για έναν τρίτο! «Με τη σύντροφό μου δεθήκαμε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια της υγείας μου, γι’ είμαστε μαζί δέκα χρόνια, οκτώ πριν το περιστατικό. Μας έδεσε πιο πολύ αυτό το περιστατικό.

Το κάθε κορίτσι στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει την εκδοχή να ντυθεί νύφη, οπότε δεν αποκλείεται τίποτα. Τώρα στα γεράματα να κάνουμε και τρίτο γάμο».