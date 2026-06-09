Δημήτρης Τσιόδρας: «Ζούσα σε ένα χωριό χωρίς ρεύμα και όμως από 7 ετών ήθελα να γίνω δημοσιογράφος»

H Έλενα Παπαβασιλείου υποδέχθηκε στο «EQ» του Action 24 τον ευρωβουλευτή της Ν.Δ. και έμπειρο δημοσιογράφο Δημήτρη Τσιόδρα, ο οποίος ξετύλιξε το νήμα της ζωής του, ξεκινώντας από τα παιδικά του χρόνια στο Μάνεση Αρκαδίας. Στη συνέχεια μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πολιτική, την Ευρώπη, την τεχνολογία, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) στην πορεία του.

Η δημοσιογραφία, ήταν για εκείνον όνειρο ζωής από τα 7 του χρόνια, όπως αποκάλυψε. «Από το Δημοτικό ήθελα να γίνω δημοσιογράφος... σε ένα χωριό που δεν είχε ρεύμα και τηλεόραση. Μου άρεσε πολύ να διαβάζω. Διάβαζα κείμενα στον Ταχυδρόμο με ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει κ.τ.λ και ήθελα να φύγω από ένα μικρό χωριό, να ταξιδέψω, να γνωρίσω ανθρώπους, να γράφω και έλεγα «θέλω να γίνω δημοσιογράφος».

«Μια από τις βασικές αρχές που θέλω να έχω στη ζωή μου είναι να βελτιώνω τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι δεν έχω κάνει πολλά και πρέπει να κάνω παραπάνω. Πρέπει να βελτιώσω τις γνώσεις μου και να δω πτυχές που δεν ξέρω και προσπαθώ να κάθομαι στα θρανία» εξήγησε.

Μιλώντας για λάθη στη ζωή είπε χαρακτηριστικά: «Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων. Εκτός του να αφουγκράζεσαι τι συμβαίνει δίπλα σου, πρέπει να ακούς. Έχε ανοιχτά τα μάτια σου για να δεις αυτό που θεωρείς ότι πιθανόν είναι σωστό, να μην είναι. Η αμφιβολία και η περιέργεια είναι στοιχεία προόδου.

Σε πιο νεαρές ηλικίες πιστεύαμε ότι υπάρχει η απόλυτη αλήθεια και ότι μπορείς να χτίσεις τον επίγειο παράδεισο. Τώρα μπαίνεις σε μια διαδικασία που λες αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Και στην πολιτική αυτό είναι το ζητούμενο και όχι να φτιάξεις έναν επίγειο παράδεισο. Και όσοι έχουν υποσχεθεί κάτι τέτοιο έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες».