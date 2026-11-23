Για το συμβάν με τον 14χρονο στην Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να επεξεργαζόταν σχέδιο ένοπλης επίθεσης σε σχολεία, αναζητώντας όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στο διαδίκτυο, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που διαχειριζόμαστε τέτοια πληροφορία, αυτό δημοσιοποιήθηκε απλώς» είπε αρχικά, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του MEGA. «Πρώτα σε ανάλογα περιστατικά επεμβαίνει η Αντιτρομοκρατική, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος, είτε μεμονωμένος είτε ομάδες που θέλουν να στρατολογήσουν έναν ανήλικο για να κάνει κάποια πράξη, ακόμα και τρομοκρατική ενέργεια» συμπλήρωσε.

«Έχουμε δεχθεί ανάλογη πληροφορία και έχουν εντοπίσει οι ίδιοι οι συνάδελφοι πληροφορία μέσα από τα social media. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μπορεί να μην έχει προχωρήσει σε παραγγελία, αλλά μπορεί να έχει αναζητήσει ανάλογο υλικό», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.