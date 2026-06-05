Δημογλίδου για γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η Αστυνομία δεν είχε λάβει καταγγελία για κακοποίηση

Η Ελληνική Αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή πληροφορία που να υποδηλώνει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της 39χρονης που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, μετά το έγκλημα προέκυψε ότι άτομα από το στενό περιβάλλον του θύματος γνώριζαν πως η γυναίκα φέρεται να βίωνε για χρόνια σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. Ωστόσο, όπως τόνισε, καμία σχετική πληροφορία δεν είχε φτάσει ποτέ στις αστυνομικές Αρχές.

Η ίδια σημείωσε ότι, εφόσον είχε υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση, ενδεχομένως να μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγική εξέλιξη. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν συγγενικό πρόσωπο κάλεσε τις Αρχές επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κατά την τότε παρέμβαση δεν αναφέρθηκε τίποτα που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά ή ενδοοικογενειακή βία, ενώ δεν προέκυψαν και ενδείξεις που να κινητοποιήσουν περαιτέρω υποψίες.

Στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που μετέβησαν στο σπίτι είχαν διαπιστώσει ότι η γυναίκα βρισκόταν με τα δύο παιδιά της και δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια ανησυχίας. Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, οι αστυνομικοί την είχαν μιλήσει ιδιαιτέρως, χωρίς όμως να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να δείχνει κακοποίηση.

Αναφερόμενη στην ιατροδικαστική εικόνα, επιβεβαίωσε ότι η σορός έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και χτυπήματα, ενώ εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα που δείχνουν ότι το θύμα προσπάθησε να αντισταθεί.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι ακόμη προκαταρκτικά και αναμένεται η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση.

Τέλος, εξετάζεται και το ενδεχόμενο χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις. Από τα έως τώρα δεδομένα, πάντως, δεν προκύπτει ότι τα δύο παιδιά της οικογένειας είχαν λάβει οποιαδήποτε ουσία, κάτι που θεωρείται βέβαιο από τις Αρχές.