Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης - Δεν είχε νόημα να γίνει αλκοτέστ

Για τη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη μετά από τροχαίο στη Φιλοθέη, όπου προκάλεσε φθορές σε πολλά αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, η Αστυνομία ενημερώθηκε από κάποιους οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε. «Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία».

Και συμπλήρωσε: «Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση τον νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις».



Ερωτηθείσα για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα, αφού είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες από το συμβάν, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης «ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας».



Και διευκρίνισε: «Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο την Αστυνομία, είναι διαφορετικά τα πράγματα και το χειρίζεται διαφορετικά και η Δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο οδηγός ενημερώθηκε από την Αστυνομία».



«Δεν έχει αναφερθεί για ποιον λόγο εγκατέλειψε το σημείο. Για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και σε μια συγκεκριμένη οικία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε» κατέληξε.