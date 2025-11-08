Δημογλίδου για την ανεξέλεγκτη οπλοκατοχή στην Κρήτη: «Πάνω από 2.000 όπλα σε δύο χρόνια»

Σε φάση πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Κρήτη, μετά τη φονική σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το διαχρονικό πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ και τη Νίνα Κασσιμάτη, αποκάλυψε ότι 50 αστυνομικοί έχουν ήδη αναπτυχθεί στο νησί, ενισχύοντας τις ειδικές μονάδες που ερευνούν υποθέσεις οπλοφορίας, ζωοκλοπών και συναφών εγκλημάτων. Παράλληλα, 100 ακόμη αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα.

Όπως τόνισε η ίδια, «υπήρξε άμεση ανταπόκριση» στις πρώτες πληροφορίες, καθώς «οκτώ αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ». Ωστόσο, η παρουσία τους δεν απέτρεψε τη φονική συμπλοκή που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Διπλή έρευνα – Τέσσερα όπλα εντοπισμένα, περισσότερα στο μικροσκόπιο

Η ΕΛ.ΑΣ. «τρέχει» δύο παράλληλες έρευνες: η πρώτη αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό που είχε προηγηθεί της τραγωδίας και η δεύτερη τη διερεύνηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, αλλά, όπως ξεκαθάρισε η κ. Δημογλίδου, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων για τις βαλλιστικές εξετάσεις.



Την τελευταία διετία, πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα έχουν κατασχεθεί στην Κρήτη, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στο νησί βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση – ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κανένας δεν έχει αποδεχθεί οπλοκατοχή» – Το δύσκολο στοίχημα της Κρήτης

Για τους εμπλεκόμενους στη φονική σύγκρουση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε πως κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει παραδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή χρήση. Οι ανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε προσώπου.



Σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα στην Κρήτη, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως πρόκειται για «ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής παραμένει «ένα δύσκολο και διαρκές στοίχημα» για την αστυνομία.

«Δεν τίθεται θέμα αδράνειας ή εντοπιότητας»

Απαντώντας σε σχόλια περί πιθανής αδράνειας ή επιρροών λόγω τοπικών γνωριμιών, η κ. Δημογλίδου ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Οι ίδιες οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις και οι δυνάμεις που επιχειρούν προέρχονται κυρίως από την Κρήτη, με πρόσθετη ενίσχυση από την Αθήνα».

Η βασική δικογραφία για την έκρηξη της περασμένης εβδομάδας και τη φονική σύγκρουση έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία –όπως τόνισε– «έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα».



Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι τοπικές και ενισχυτικές δυνάμεις λειτουργούν συντονισμένα και σε πλήρη συνεργασία, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια περί έλλειψης δράσης ή τοπικών επιρροών.