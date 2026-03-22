Δημογλίδου για Τσαγκαράκη: Θα πρέπει να μας πει πώς έφτασαν στα χέρια του τα αρχαία αντικείμενα

Μια ανώνυμη καταγγελία ξετύλιξε το κουβάρι πίσω από τη δράση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη με την αστυνομία να προβαίνει στη σύλληψή του και να τον οδηγεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Όπως τόνισε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αρχική καταγγελία στη συνέχεια έγινε επώνυμη αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο πλαστογραφία έργων τέχνης αλλά και αρχαιοκαπηλία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου τόνισε, «Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά». Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ προσέθεσε: «Οδηγήθηκε ήδη στον Ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του».

Ωστόσο, η αφορμή για τη σύλληψή του ήταν ένα βίντεο που ανάρτησε ο γνωστός γκαλερίστα όπου παρουσίασε ένα παλαιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα για το οποίο οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τόσο τη γνησιότητα όσο και την προέλευσή του.

Στο σημείο αυτό, η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν πώς τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης περιήλθαν στην κατοχή του κατηγορουμένου, ζήτημα που, όπως επισημάνθηκε, παραμένει αναπάντητο. «Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ στην Γκαλερί Τσαγκαράκη

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, τα περισσότερα από τα έργα που εντοπίστηκαν εκτιμάται ότι είναι πλαστά. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, «μόνο 7 από τα έργα που βρέθηκαν φαίνεται ότι ήταν γνήσια», ενώ στην κατοχή του γκαλερίστα εντοπίστηκε και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Τα μετρητά που κατασχέθηκαν ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον των Αρχών για τη συνολική δραστηριότητα του κατηγορουμένου και την πιθανή έκταση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες φωτογραφίες από έργα τέχνης που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή (20/3) στην επιχείρηση του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Αρνούνται τα πάντα οι κατηγορούμενοι

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα και της 23ης Ανακρίτριας, ο δικηγόρος του γκαλερίστα, Κωνσταντίνος Γώγος, δήλωσε:

​«Οι κατηγορούμενοι σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, ο οποίος μετά από αρκετές ώρες άσκησε ποινική δίωξη για συγκεκριμένα ποινικά αδίκηματα. Αυτά έχουν να κάνουν με αρχαία και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Περάσαμε ενώπιον της εικοστής τρίτης ανακρίτριας, όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στις έντεκα η ώρα, αφού λάβαμε αντίγραφα δικογραφίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να απολογηθούμε για όλα. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα».

«Θα λάμψει η αλήθεια»

Ο έτερος δικηγόρος του, Βαγγέλης Γκιουγκής, σημείωσε ότι εργάζεται για τη εταιρεία Τσαγκαράκη επί 17 χρόνια «και δεν έχει ως τώρα καμία καταδίκη και καμία μήνυση σχετική με τα αδικήματα που σήμερα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων. Πιστεύουμε αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι την Τρίτη που θα απολογηθούμε, αφού λάβουμε γνώση και της δικογραφίας, ότι θα λάμψει η αλήθεια και ότι άδικα κατηγορείται για μια σειρά αδικημάτων τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει ο κύριος Τσαγκαράκης και πολύ περισσότερο μια υπάλληλός του που είχε τυχαία ας πούμε στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο».

Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.