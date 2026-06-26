«Δημοκρατία της καθημερινότητας» - Το νέο σλόγκαν του Δούκα «γεννήθηκε» σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ

Σας είχα ενημερώσει νωρίς - σε περίπτωση που θέλατε να πάτε στο Πάρκο Ελευθερίας - για την παρουσία του Χάρη Δούκα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος δικαίου υπό τον τίτλο: Ανοχύρωτη Δημοκρατία - Κράτος Δικαίου σε Κρίση.

Μια εκδήλωση που ήρθε να «κουμπώσει» με όλα τα καλά που έχει πει ο δήμαρχος των Αθηναίων για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.

Δε ξέρω εάν ο κ. Δούκας ένιωσε σαν το σπίτι του στη συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά όπως έμαθα η ομιλία του είχε περισσότερο... προσφυγικά και λιγότερο κράτος δικαίου.

Κρατάω τη φράση «Δημοκρατία της καθημερινότητας» που ομολογώ ότι δεν την έχω ξανακούσει από τον κ. Δούκα.

Κατά τα άλλα πρέπει να σας ενημερώσω πως στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης (της πρώην Νέας Αριστεράς).

Όχι, δεν έκατσαν κοντά και ο άνθρωπός μου- που συμπονά αυτόν τον χώρο - μου είπε πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κάποιος, μεταξύ τους, χαιρετισμός...