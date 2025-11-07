Δήμος Αγίας Παρασκευής: «Προσοχή σε χώρους που παίζουν παιδιά - 67χρονος επιχειρεί να τα παρασύρει»

Τεράστια προσοχή ζητά με ανακοίνωσή του, ο δήμος Αγίας Παρασκευής, σχετικά με έναν 67χρονο άνδρα που φέρεται να επιχειρεί τις τελευταίες μέρες να προσεγγίσει ανήλικα παιδιά με στόχο να τα απαγάγει.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο άνδρας έχει προσεγγίσει ανηλίκους σε παιδικές χαρές, πλατείες και προαύλια σχολείων στην Αγία Παρασκευή αλλά και τον Χολαργό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Αγίας Παρασκευής:

«Ενημερώνουμε τους δημότες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί περιστατικά στην πόλη της Αγίας Παρασκευής καθώς και στον γειτονικό Χολαργό, σχετικά με άγνωστο άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες 67 χρονών, ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά σε χώρους παιχνιδιού, πλατείες και προαύλια σχολείων, επιχειρώντας να τα παρασύρει με διάφορα προσχήματα.

Καλούνται όλοι οι δημότες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στους χώρους όπου παίζουν ή κινούνται παιδιά.

Σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή συμπεριφορές, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία (τηλέφωνο 100) ή με το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής.

Επισημαίνεται πως με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη, έχουν ήδη ενημερωθεί και κινηθεί σχετικά όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας».

Καταγγελία για άνδρα που επιχείρησε να παρασύρει μαθητή στον Χολαργό

Την ίδια ώρα, μια καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ενός σχολείου στον Χολαργό προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με άνδρα που προσπάθησε να παρασύρει έναν μαθητή στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, με έναν μυστηριώδη άνδρα, ο οποίος φέρεται να συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, να πλησιάζει τον ανήλικο με το αυτοκίνητό του και να αποπειράται να τον οδηγήσει στην οικία του.

Άμεσα, η μητέρα του παρολίγον θύματος ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ όπως διαπιστώθηκε, τον συγκεκριμένο τον γνωρίζουν οι Αρχές, καθώς το 2019 είχε συλληφθεί με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων.

Μιλώντας για το ζήτημα, ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος υπογράμμισε πως «υπάρχει έντονη ανησυχία στις τάξεις των γονέων. Εμείς ενημερωθήκαμε τέλη Σεπτεμβρίου. Έγινε προσαγωγή του συγκεκριμένου ανθρώπου και κατά τον έλεγχο που κάνανε είδανε πως έχει καταδικαστεί και έχει εκτίσει την ποινή του για πράγματα που έγιναν στην Ηγουμενίτσα. Από την ενημέρωση που έχουμε, δεν μένει στον Χολαργό. Έχει μετακομίσει».

Κλείνοντας, μάλιστα, είπε ότι «έχω επικοινωνήσει και με το τμήμα Ασφαλείας και με το Αστυνομικό Τμήμα, να εντείνουν τις περιπολίες. Καθημερινά υπάρχουν αστυνομικοί για να δουν αν τον εντοπίσουν».