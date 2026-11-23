Την ανάγκη ενεργής συμμετοχής των κατοίκων για τη διατήρηση της καθαριότητας στον Δήμο Άργους – Μυκηνών αναδεικνύει παρέμβαση από την πλευρά της δημοτικής αρχής, παράλληλα με τον απολογισμό των παρεμβάσεων των τελευταίων μηνών.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση, η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, στην ψήφιση νέου κανονισμού καθαριότητας και στη διάθεση πόρων, καταγράφοντας βελτίωση στην εικόνα των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, επισημαίνεται η καθημερινή παρουσία των αντιδημάρχων στους δρόμους για την άμεση καταγραφή και επίλυση των ζητημάτων της καθημερινότητας.

Διαβάστε περισσότερα για το κάλεσμα στους δημότες να αλλάξουν νοοτροπία και να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, αντιμετωπίζοντας την καθαριότητα της πόλης ως συλλογική υποχρέωση.