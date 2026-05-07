Δήμος Αθηναίων: Άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια στο 14ο Δημοτικό Σχολείο «Δημήτρης Πικιώνης»

Την πρόθεση της δημοτικής αρχής του δήμου Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη βελτίωση και ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Δημήτρης Πικιώνης» εκφράζει, σε επιστολή του προς τη διεύθυνση του σχολείου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας ψηφιακής διακυβέρνησης του δήμου Αθηναίων Πάρης Χαρλαύτης.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών



Όπως επισημαίνεται, βασική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση ενός ασφαλούς, λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις καθημερινές προσπάθειες για την αποκατάσταση προβλημάτων, αλλά και στον σχεδιασμό ευρύτερων αναβαθμίσεων στις σχολικές υποδομές.

Υπογραφή συμβάσεων με μελετητές εντός της εβδομάδας



Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ήδη δοθεί και προς τον Σύλλογο Γονέων, εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους μελετητές που θα αναλάβουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απαιτούμενων διορθώσεων.

Συντονισμένη συνάντηση για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων



Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στο σχολείο, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, οι μελετητές, καθώς και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής.

Στόχος της σύσκεψης θα είναι να δρομολογηθούν οι αναγκαίες επισκευές και να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ενόψει και της συνέχισης της σχολικής χρονιάς.