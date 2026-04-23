Δήμος Αθηναίων: Έκκληση στους πολίτες να μην κατεβάσουν σκουπίδια λόγω απεργίας των εργαζομένων

Σε απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην αποκομιδή των απορριμμάτων σε ολόκληρη την πρωτεύουσα.

Η διοίκηση του Δήμου Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τον σεβασμό της στον ρόλο των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα αιτήματά τους για βελτίωση των συνθηκών εργασίας ως «δίκαια». Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η κρίσιμη συμβολή του κλάδου στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των κάδων και η αισθητική και υγειονομική υποβάθμιση των δρόμων, ο Δήμος απευθύνει παράκληση προς τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Αθήνας να περιορίσουν στο ελάχιστο την απόθεση απορριμμάτων στους κάδους για το επόμενο εικοσιτετράωρο, να δείξουν κατανόηση στις καθυστερήσεις, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της όχλησης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.