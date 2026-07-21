Δήμος Αθηναίων: Κλειστός ο Λυκαβηττός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης λόγω κινδύνου φωτιάς

Την απαγόρευση εισόδου και παραμονής στον λόφο του Λυκαβηττού αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται αύριο και του κινδύνου που υπάρχει για το ξέσπασμα πυρκαγιάς.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους Λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του λόφου του Λυκαβηττού, με ένα όχημα με κανόνι νερού και ένα όχημα τύπου 4Χ4 και των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Διαθέσιμοι κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε επίσης πως οι 7 Λέσχες Φιλίας του δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 π.μ. – 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΥΑΔΑ θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό kit προστασίας.



Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής λέσχες:

Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946

Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403

Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716

Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877

Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334

Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877

Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Μέτρα για ευάλωτες ομάδες και αδέσποτα ζώα

Για την προστασία των αστέγων, σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, θα επιχειρούν στον δρόμο οι δημοτικές ομάδες Streetwork από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Ενώ όσον αφορά στα αδέσποτα ζώα, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία, αλλά και εθελοντές, ενώ ο δήμος καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό.

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