Δήμος Μεγίστης: Διάψευση για τον αγροτικό γιατρό – «Το Καστελλόριζο δεν έμεινε χωρίς ιατρική κάλυψη»

Ο Δήμος Μεγίστης παρεμβαίνει στην υπόθεση του αγροτικού γιατρού στο Καστελλόριζο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι το νησί έμεινε χωρίς γιατρό - κάτι που είχε ξεκαθαρίσει και ο Άδωνις Γεωργιάδης - και ότι ο αγροτικός ιατρός συνελήφθη με χειροπέδες. Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοτική αρχή κάνει λόγο για ανακριβείς πληροφορίες που έπληξαν τη φήμη του Καστελλόριζου, υπογραμμίζοντας ότι η υγειονομική κάλυψη δεν διακόπηκε ποτέ και ότι οι καταγγελίες σε βάρος του γιατρού ακολουθούν τη νόμιμη οδό διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου Μεγίστης:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση των αγροτικών ιατρών, καθώς και τις δημόσιες αναφορές που, κατά την εκτίμηση του Δήμου, έπληξαν την εικόνα και την υπόληψη του ακριτικού νησιού μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι ήδη πριν από τα πρόσφατα γεγονότα στο νησί υπηρετούσε ιατρός Γενικής Ιατρικής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους.

Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε ότι διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες και ισχυρισμοί, όπως ότι πραγματοποιήθηκε σύλληψη, ότι επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα ή ότι το νησί έμεινε χωρίς ιατρό. Ο Δήμος διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας ουδέποτε έπαψαν να λειτουργούν, οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν κανονικά, η συνταγογράφηση φαρμάκων πραγματοποιήθηκε χωρίς διακοπή και η υγειονομική κάλυψη του νησιού διασφαλίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια των γεγονότων.

Όσον αφορά τα περιστατικά που αποτέλεσαν αντικείμενο καταγγελιών, το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι αυτά είναι διακριτά από τα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, το πρώτο περιστατικό αφορά απειλητική συμπεριφορά προς 70χρονη συμπολίτισσά μας, με την αναφορά ότι, εάν επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, "θα την περιποιηθεί καταλλήλως".

Το δεύτερο περιστατικό αφορά καταγγελία δημοτικής υπαλλήλου, σύμφωνα με την οποία, κατά την επίσκεψή της στον χώρο όπου εκτελούνταν εργασίες αποκατάστασης της κλειδαριάς δημοτικού καταλύματος, κλειδώθηκε σε κοινόχρηστο χώρο από τον συγκεκριμένο αγροτικό ιατρό. Τα περιστατικά αυτά έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες είναι οι μόνες αρμόδιες να τα αξιολογήσουν όμως ουδέποτε έγινε η σύλληψη με χειροπέδες ο γιατρός και εκεί ψεύδεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο διευκρινίζει επίσης ότι ο Δήμος Μεγίστης δεν έχει θεσμική ή νόμιμη υποχρέωση να παρέχει κατοικία στους αγροτικούς ιατρούς. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται οικονομικό κίνητρο στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως, το οποίο χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαληνός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παρά ταύτα, με αποκλειστικό γνώμονα τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ακριτικό μας νησί, ο Δήμος Μεγίστης διαθέτει διαχρονικά, χωρίς να έχει σχετική υποχρέωση, δημοτικά καταλύματα για τη φιλοξενία των αγροτικών ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.



Η διαχείριση και η διάθεση των συγκεκριμένων καταλυμάτων γινόταν από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, το οποίο παρέδιδε τα κλειδιά στους εκάστοτε αγροτικούς ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Μέχρι τις 30 Μαΐου ο Δήμος δεν είχε λάβει ούτε προφορική ούτε έγγραφη ενημέρωση ότι τα συγκεκριμένα καταλύματα έχρηζαν συντήρησης ή επισκευών. Με την πρώτη σχετική ενημέρωση, στις 30 Μαΐου, οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του χώρου.

Παράλληλα, μετά την έναρξη των εργασιών, ο Δήμος Μεγίστης ανέλαβε άμεσα πρωτοβουλία για την εξεύρεση εναλλακτικής κατοικίας, ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα ζήτημα στη διαμονή του αγροτικού ιατρού. Με μέριμνα του Δήμου βρέθηκε διαθέσιμη κατοικία, την οποία ο αγροτικός ιατρός μπορούσε να μισθώσει αξιοποιώντας το προβλεπόμενο επίδομα στέγασης που χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαληνός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο, ο ίδιος παρέμεινε στην κατοικία αυτή για πέντε μόλις ημέρες, επιλέγοντας στη συνέχεια να μην συνεχίσει τη μίσθωσή της και να μην αξιοποιήσει το προβλεπόμενο οικονομικό κίνητρο στέγασης.

Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει να ενισχύει έμπρακτα τη στελέχωση των δομών υγείας. Για τη θέση ιατρού Γενικής Ιατρικής παρέχει μηνιαίο οικονομικό κίνητρο ύψους 1.000 ευρώ και δωρεάν στέγαση, ενώ μέσω του Ιδρύματος Χατζηιωάννου παρέχεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως.

Η πρόσφατη προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης έχει ήδη αποδώσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς τέσσερις ιατροί Γενικής Ιατρικής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να υπηρετήσουν στη Μεγίστη. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτιμάται ότι έως το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του νέου ιατρού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας του νησιού.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε επίσης αναφορά ότι είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του ίδιου ιατρού κατά τη θητεία του στο Κέντρο Υγείας Τήνου και ότι είχε υποβάλει την παραίτησή του. Η αξιολόγηση των περιστατικών αυτών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αναθέσει στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Μεγίστης, κ. Στέλιο Αλεξανδρή, να εκπροσωπήσει τον Δήμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όπου αλλού απαιτηθεί, προκειμένου να παρουσιαστούν τα πραγματικά περιστατικά, να αποκατασταθεί του λόγου το αληθές και να προστατευθούν το κύρος, η αξιοπιστία και η φήμη του Δήμου και του ακριτικού νησιού μας.

Ο Δήμος Μεγίστης ενεργεί πάντοτε με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης, τη διασφάλιση της ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού μας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Με υπευθυνότητα, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, την ασφάλεια των κατοίκων και τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και της φήμης της Μεγίστης».