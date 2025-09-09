Δήμος Βερύκιος: «Την Καινούργιου τη στηρίζουμε άσχετα αν μας... τσαντίζει»

Ο Δήμος Βερύκιος μίλησε στην καινούρια εκπομπή του Κώστα Τσουρού για τη συνεργασία του με το Happy day και το ενδεχόμενο της συνταξιοδότησής του. «Είμαι παραπάνω από 40 χρόνια στον χώρο, 45. Δεν θέλω να πάρω σύνταξη και να ηρεμήσω, όχι. Θα ηρεμήσω και θα ξεκουραστώ όταν πάρω τη λεωφόρο… Αναπαύσεως! Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα απαντήσω πως θα ήθελα το «Happy Day» να είναι το φινάλε της καριέρας μου. Δεν ξέρεις, όμως, η ζωή πως τα φέρνει. Δεν είμαι δογματικός».

Ο ανταγωνισμός

Ο δημοσιογράφος ρωτήθηκε και για την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη που θα παίζει απέναντί τους και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ό,τι θέλει ας έρθει! Το «Happy Day» μπήκε στη ζωή μου χωρίς να το πάρω είδηση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ένιωσα κούραση, αλλά ένταση… καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε και από μία ένταση αλλά η ένταση μας τρέφει»

«Super Κατερίνα»

Ο Βερύκιος αναφέρθηκε και στο ολικό λίφτινγκ που υπέστη φέτος η «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου. «Δεν είναι κακό να γίνεται σχεδόν ριζική αλλαγή σε μια εκπομπή. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι είναι και βάλσαμο. Θα το δούμε! Το Κατερινάκι το αγαπάμε και το στηρίζουμε γιατί είναι το Κατερινάκι. Τώρα, όλα τα άλλα… άσχετα αν μας τσαντίζει».