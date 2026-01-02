Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από όπλο στο κεφάλι

Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο σε χωριό του δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (1/1).

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 16χρονος φέρεται να πήρε χωρίς να γίνει αντιληπτός την καραμπίνα του πατέρα του, προκειμένου να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και να τον τραυματίσει στο κεφάλι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου για πλημμελή φύλαξη όπλου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.