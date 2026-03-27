Δημοσίευμα «βόμβα» στην Premier League: Σκέψεις για αφαίρεση 60 βαθμών στη Μάντσεστερ Σίτι

Τα προβλήματα οικονομικών παραβάσεων συνεχίζουν να «ταλανίζουν» το αγγλικό ποδόσφαιρο. Πρόσφατα η Τσέλσι τιμωρήθηκε με χρηματικά πρόστιμα που αφορούσαν την περίοδο που η ομάδα άνηκε στον Αμπράμοβιτς, με την υπόθεση των 115 παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι να παραμένει ακόμα το επίκεντρο της προσοχής.

Αυτές οι ποινές αφορούν παραβάσεις που ξεκινούν από το μακρινό πια 2009 έως και το 2018, χωρίς πάντως να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη εδώ και 1.5 χρόνο, όταν και κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα όλο το θέμα. Δημοσιεύματα των αγγλικών ΜΜΕ δίνουν νέα δεδομένα στην υπόθεση και βλέπουν άμεσες εξελίξεις στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, η «Mirror» υπογραμμίζει πως μια πιθανή ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί στους Πολίτες είναι η αφαίρεση 60 βαθμών, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα ισοδυναμούσε με υποβιβασμό της ομάδας του Μάντσεστερ στη Championship!

Η Μάντσεστερ Σίτι πάντως δεν επιβεβαιώνει καμία πληροφορία, ενώ μάλιστα αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Πληροφορίες από το εξωτερικό υποστήριζαν πως μέσα στις πρώτες βδομάδες του Απριλίου θα υπήρχαν εξελίξεις στο ζήτημα, κάτι που όπως φαίνεται δεν θα συμβεί. Το πιθανότερο είναι οποιαδήποτε απόφαση να ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι, επιτρέποντας στην ομάδα του Γκουαρντιόλα να... διεκδικήσει την φετινή Premier League από την Άρσεναλ μέχρι τελικής πτώσης.