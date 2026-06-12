Δημοσιεύτηκε τρίτος φάκελων αρχείων με UFO - Τα απόρρητα έγγραφα της CIA που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ

Μια νέα δέσμη αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που αφορούν θεάσεις αγνώστου ταυτότητας εναέριων φαινομένων (UFO) έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά δημοσιοποίηση σχετικού υλικού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τις δύο προηγούμενες αποκαλύψεις που είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν στην επίσημη πλατφόρμα του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνουν συνολικά 72 υποθέσεις που εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανάμεσα στο υλικό βρίσκονται και πρώην απόρρητοι φάκελοι της CIA, οι οποίοι περιγράφουν ανεξήγητα περιστατικά και αναφορές αυτοπτών μαρτύρων, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό.

Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι η νέα αποδέσμευση εγγράφων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PURSUE, το οποίο έχει στόχο τη διαφάνεια γύρω από τις αναφορές για Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα.

«Πρόκειται για υλικό που επί χρόνια τροφοδοτούσε εικασίες, θεωρίες και δημόσιο ενδιαφέρον. Θέλουμε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έξι περιστατικά που καταγράφηκαν από το FBI

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία, το FBI κατέγραψε μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2025 έξι περιστατικά τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως «μυστηριώδεις θεάσεις».

Οκτώβριος 2024: Μάρτυρας στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε φωτεινό αντικείμενο σφαιρικού σχήματος να παραμένει πάνω από λίμνη για περίπου 45 λεπτά. Το φαινόμενο παρουσίαζε μεταβολές στη μορφή και τη φωτεινότητά του, ενώ κατά διαστήματα διαχωριζόταν σε μικρότερα φωτεινά σημεία.

Ιούλιος 2025: Κάτοικος ανέφερε την εμφάνιση μιας λαμπερής κόκκινης σφαίρας με λευκό πυρήνα στην αυλή του. Λίγο αργότερα έκανε την εμφάνισή της και δεύτερη παρόμοια φωτεινή μορφή. Οι δύο σφαίρες κινούνταν χωρίς θόρυβο και με απόλυτο συγχρονισμό, προτού εξαφανιστούν πίσω από δέντρα.

Νοέμβριος 2021: Φωτεινό αντικείμενο καταγράφηκε κοντά στον ορίζοντα και στη συνέχεια φάνηκε να διασπάται σε πολλαπλές φωτεινές πηγές με ασυνήθιστη περιστροφική κίνηση.

Μάρτιος 2022: Δύο κόκκινα φώτα εντοπίστηκαν να αιωρούνται σχεδόν ακίνητα στον ουρανό. Σύμφωνα με την αναφορά, το ένα φαινόταν να κινείται κυκλικά γύρω από το άλλο, χωρίς να ακούγεται οποιοσδήποτε ήχος.

Οκτώβριος 2023: Αντί πραγματικού βίντεο, στα αρχεία περιλαμβάνεται ψηφιακή αναπαράσταση περιστατικού κοντά σε εγκατάσταση εθνικής ασφάλειας στις δυτικές ΗΠΑ. Το υλικό δημιουργήθηκε από το FBI με βάση την κατάθεση ομοσπονδιακού πράκτορα και παραδόθηκε στο Υπουργείο Πολέμου το 2026.