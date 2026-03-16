Δημόσιο 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη και Cloud βάζουν «τέλος» στην ταλαιπωρία των πολιτών

Το ελληνικό Δημόσιο αφήνει οριστικά πίσω του τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και περνά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - AI.

Με ένα νέο, φιλόδοξο Μνημόνιο Συνεργασίας για το 2026, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, σε σύμπραξη με τη Microsoft, θέτουν τις βάσεις για μια διοίκηση που θα λειτουργεί με ταχύτητες... ιδιωτικού τομέα.

Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση του πολίτη;



Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι μια τυπική εκπαίδευση, αλλά το «κλειδί» για να γίνουν οι υπηρεσίες πιο απλές και προσβάσιμες. Η είσοδος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή διοικητική εργασία σημαίνει:

Ταχύτερη επεξεργασία αιτημάτων: Εργαλεία AI θα βοηθούν τους υπαλλήλους να αρχειοθετούν και να διεκπεραιώνουν έγγραφα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Λιγότερα λάθη: Τα συστήματα αυτοαξιολόγησης και οι ψηφιακές πλατφόρμες μειώνουν την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος σε περίπλοκες διαδικασίες.

Ασφάλεια δεδομένων: Με την εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών θωρακίζονται απέναντι σε σύγχρονες απειλές.

Ποιες υπηρεσίες μπαίνουν στην «πρώτη γραμμή»



Το πρόγραμμα εστιάζει σε κρίσιμους τομείς όπου η καθυστέρηση ήταν μέχρι σήμερα ο «κανόνας». Μέσω των τεχνολογιών Cloud (υπολογιστικό νέφος), οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους άμεσα, καταργώντας την ανάγκη για τον πολίτη να προσκομίζει έγγραφα από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Ήδη, περισσότεροι από 9.400 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν συμμετάσχει στις δράσεις, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις, διασφαλίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό του κράτους είναι πλέον έτοιμο να χειριστεί τα πιο σύγχρονα λογισμικά.

Η «Ψηφιακή Δεκαετία 2030» είναι εδώ



Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος "GR for Growth" και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενσωματώνει πλέον θεσμικά την εκπαίδευση στο AI, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξασφαλίζει τις υποδομές ώστε οι ψηφιακές άδειες και τα συστήματα να αξιοποιούνται στο 100%.