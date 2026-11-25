Άνοδο στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές το επόμενο έτος αναμένει το υπουργείο Οικονομικών και ανεβάζει το πήχη των εσόδων από τους φόρους μεταβίβασης στο 1 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2027 θα υπάρξει έντονη κινητικότητα από ξένους καθώς πολλοί θα σπεύσουν να αγοράσουν κατοικία για να αποφύγουν την αύξηση του συντελεστή του φόρου μεταβίβασης από το 3% στο 15%, η οποία ενεργοποιείται την 1η Ιουλίου 2027 για τους φορολογικούς κατοίκους τρίτων χωρών.

Με τις αντικειμενικές αξίες να παραμένουν αμετάβλητες, την αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας 15% στις αγοραπωλησίες να παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2027 και με το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι τα έσοδα από τη φορολογία στις μεταβιβάσεις ακινήτων θα ανέλθουν στα 959 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60 εκατ. ευρώ ή 6,7% σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2026. Από τις αγοραπωλησίες υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν φόροι ύψους 697 εκατ. ευρώ έναντι 653 εκατ. ευρώ φέτος και από τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές αναμένονται έσοδα 262 εκατ. ευρώ έναντι 246 εκατ. ευρώ φέτος.

Ειδικότερα:

Οι εισπράξεις από τη φόρο στις αγοραπωλησίες κατοικιών, επαγγελματικών ακινήτων και λοιπών κτισμάτων ανεβαίνουν στα 593 εκατ. ευρώ από 539 εκ. ευρώ που προβλέπεται για το 2026, σημειώνοντας αύξηση 10%. Ωστόσο τα έσοδα από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων προβλέπεται να μειωθούν κατά 8,8% σε σχέση με φέτος και να ανέλθουν στα 104 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ.

Από τους φόρους στις κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία 188 εκ. ευρώ έναντι 186 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026. Αυξημένα κατά 23,3% θα είναι τα έσοδα από τις γονικές παροχές και τις δωρεές φθάνοντας τα 74 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ φέτος.

Στο μεταξύ ο πενταπλασιασμός του φορολογικού συντελεστή από το 3% στο 15% στις μεταβιβάσεις κατοικιών για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αναμένεται να οδηγήσει ξένους που σχεδιάζουν να αποκτήσουν κατοικία στην Ελλάδα σε επίσπευση των κινήσεων τους για το κλείσιμο των συμβολαίων πριν από την 1η Ιουλίου οπότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς φορολογίας «φουσκώνοντας» το λογαριασμό.

Για παράδειγμα για την αγορά κατοικίας φορολογητέας αξίας 300.000 ευρώ ο κύριος φόρος μεταβίβασης από 9.000 ευρώ που είναι σήμερα θα εκτιναχθεί στις 45.000 ευρώ και για κατοικία αξίας 500.000 ευρώ στα 75.000 ευρώ από 15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 1,027 δισ. ευρώ από 938,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.