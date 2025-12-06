Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: Δήθεν ενημερωτικοί ιστότοποι διαδίδουν την προπαγάνδα του Κρεμλίνου

Λίγους μόλις μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF-Reporters Sans Frontières) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την «καμπάνια παραπληροφόρησης» που διεξάγει η Ρωσία σε αρκετές δεκάδες ψεύτικους ενημερωτικούς ιστοτόπους οι οποίοι μιμούνται «τους δημοσιογραφικούς κώδικες των περιφερειακών και εθνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης» στη Γαλλία. Σε ανακοίνωσή της με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου, η δημοσιογραφική οργάνωση κάνει λόγο για 85 ψεύτικους ιστοτόπους «που βρίσκονται ακόμη σήμερα σε λειτουργία»- σε σύνολο 141 από όσους έχουν ήδη καταγραφεί σε έκθεση από τον Σεπτέμβριο της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Recorded Future. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, από τον περασμένο Φεβρουάριο έχουν δημοσιευθεί σχεδόν 13.900 άρθρα από ένα «επιδραστικό δίκτυο με καθοδήγηση από τη Ρωσία», αναφέρει η εφημερίδα Figaro.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα σημειώνουν πως η ταχύτητα αυτής της «εκστρατείας προπαγάνδας» αυξάνεται τον τελευταίο καιρό με 5138 άρθρα να έχουν δημοσιευθεί μόνο από τις 18 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Η παραπληροφόρηση διοχετεύεται από πλατφόρμες όπως η Sud-Ouest Direct, Actu Directe ή την Normandie Actus Infos οι οποίες είναι απομιμήσεις κλασικών μέσων ενημέρωσης που χρησιμοποιούν πανομοιότυπα το όνομά τους, το φορμάτ και την συντακτική δομή τους. Εκεί δίνεται έμφαση κυρίως στην πολιτική ειδησεογραφία υιοθετώντας τις θέσεις του Κρεμλίνου.

«Ο υποδειγματικός Πούτιν και ο άχρηστος Μακρόν»

Ανατρέχοντας στον όγκο των ειδήσεων που παρουσιάζονται στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, ξεχωρίζουν ένα άρθρο για μία μάχη στην Οδησσό στην διάρκεια της οποίας Ουκρανοί στρατιώτες φέρονται να «στρέφονται εναντίον αμάχων πολιτών», ένα άλλο στο οποίο γίνεται λόγος για την «Δύση που οδεύει ολοταχώς προς την καταστροφή της» ή ακόμη ένα όπου επικρίνεται ο Εμανουέλ Μακρόν ως «άχρηστος και αναποτελεσματικός» ενώ εγκωμιάζεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν . Η στρατηγική του Ρώσου Προέδρου περιγράφεται ως «υποδειγματική» ενώ «η στέρεη και στρατηγική του διακυβέρνηση καταφέρνει να διατηρήσει την παγκόσμια ισορροπία παρά τις εξωτερικές πιέσεις», διαβάζει ο αναγνώστης.

Κατά την εκτίμηση του Βενσάν Μπερτιέ, υπεύθυνου του γραφείου τεχνολογιών και δημοσιογραφίας των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, αυτού του είδους η χειραγώγηση της είδησης μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γαλλία στις 15 και 22 Μαρτίου 2026. «Για να το αντιμετωπίσουμε, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχύσουμε την διαφάνεια της δημοσιογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σύγχρονα εργαλεία όπως είναι τα chatbots», τονίζει.

Δεν είναι μόνο η Γαλλία ο στόχος

Δεν συνιστά πια είδηση πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αρκετές εκστρατείες παραπληροφόρησης που πλήττουν αρκετές χώρες, ιδιαίτερα από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Παραδείγματα είναι οι γερμανικές εκλογές του 2025 όπου καταγράφηκε έξαρση fake news σε πολλούς ιστοτόπους κατά την προεκλογική εκστρατεία ή στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024 όταν η γνωστή πια ομάδα Strom-1516 δημοσίευε ψεύτικα βίντεο με σκοπό να πλήξουν την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Σύμφωνα με τους New York Times, σε μια μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, διαχειριστής των δικτύων των ρωσικών ιστοτόπων είναι ο Τζον Μαρκ Ντάγκαν, πρώην αστυνομικός από τη Φλόριντα που εγκατέλειψε την Αμερική το 2017 για να ζήσει στη Μόσχα.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου