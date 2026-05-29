Δημοσκόπηση ALCO: Το νέο σκηνικό με Τσίπρα και Καρυστιανού - Δύσκολες ώρες για ΠΑΣΟΚ και Αριστερά

Ραγδαίες ανακατατάξεις και ένα εντελώς αναδιαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Flash.gr.

Η ποσοτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 26-28 Μαΐου 2026 σε δείγμα 1.000 ατόμων, φέρνει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα που επανακαθορίζουν τις ισορροπίες του πολιτικού συστήματος.

Η γενικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών, καθώς το 52% δηλώνει «καθόλου ικανοποιημένο» από την κυβέρνηση, λειτουργεί ως υπόβαθρο για την ανάδυση νέων δυνάμεων και την επιστροφή προσώπων που αλλάζουν τα δεδομένα της αντιπολίτευσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει σε ρόλο ηγέτη της αντιπολίτευσης

Το πιο ηχηρό εύρημα της δημοσκόπησης είναι η δυναμική επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο, μέσω του νέου πολιτικού σχηματισμού «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη . Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονα συναισθήματα στο εκλογικό σώμα, με το 28% να δηλώνει «ελπίδα» και το 24% «ενθουσιασμό/σιγουριά».

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι ίδιοι οι πολίτες τον αναδεικνύουν ως τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον πρωθυπουργό στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται πρώτος μεταξύ των πολιτικών προσώπων με 25%, αφήνοντας πολύ πίσω τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.

Οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δηλώνουν πως τον επιλέγουν πρωτίστως επειδή «είναι έντιμος» (39%) και επειδή «τον εμπιστεύονται ως πρόσωπο» (33%).

Το δυναμικό «μπάσιμο» της Μαρίας Καρυστιανού

Παράλληλα, η ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» από τη Μαρία Καρυστιανού προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο παραδοσιακό κομματικό σύστημα. Η ανταπόκριση των πολιτών είναι δυναμική, καθώς η νέα αυτή πολιτική κίνηση γεννά «ελπίδα» στο 32% των ερωτηθέντων και «ενθουσιασμό/σιγουριά» στο 20%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κόμμα «Ελπίδα» κάνει ένα εντυπωσιακό «μπάσιμο» με ποσοστό 9,5%, ξεπερνώντας ιστορικά κοινοβουλευτικά κόμματα.

Οι λόγοι που ωθούν τους πολίτες προς τη Μαρία Καρυστιανού σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι βαθιά συμβολικοί και πολιτικοί: Το 39% των ψηφοφόρων της δηλώνει ότι το κόμμα «συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση», το 30% τη θεωρεί ένα «νέο και άφθαρτο πρόσωπο», ενώ ένα επιπλέον 30% τονίζει ότι «αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη».

Δύσκολες ώρες και καθήλωση για το ΠΑΣΟΚ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον των μεγάλων ανατροπών, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αν και διατηρείται στην τρίτη θέση της πρόθεσης ψήφου με 10,0%, το ποσοστό αυτό κρίνεται χαμηλό για τις φιλοδοξίες του κόμματος να αποτελέσει τον κύριο πόλο της αντιπολίτευσης.

Η πίεση που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη αποτυπώνεται καθαρά και στην εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 64% αρνητικές γνώμες έναντι μόλις 16% θετικών. Επιπλέον, στην ερώτηση για τον καταλληλότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Ανδρουλάκης περιορίζεται στο 15%, χάνοντας τη μάχη των εντυπώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και νιώθοντας την «ανάσα» των νέων πολιτικών σχηματισμών.

Απώλειες για Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο

Η εμφάνιση των νέων κομμάτων φαίνεται πως ανακόπτει τη δυναμική που είχαν αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφονται στους χαμένους της συγκεκριμένης συγκυρίας, καθώς βλέπουν τα ποσοστά τους να συμπιέζονται.

Στην πρόθεση ψήφου, η Πλεύση Ελευθερίας περιορίζεται στο 3,2%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,3%. Η φθορά αποτυπώνεται και στους δείκτες δημοτικότητας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να συγκεντρώνει 68% αρνητικές γνώμες και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 63%. Στο ερώτημα για τον ισχυρότερο αντίπαλο του πρωθυπουργού, ο κ. Βελόπουλος συγκεντρώνει μόλις 2%, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο 12%.

Η καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς

Η απόλυτη κατάρρευση, ωστόσο, συντελείται στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υφίσταται καθολική εκλογική και πολιτική αποδιάρθρωση, καθώς στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων καταγράφει το ιστορικό χαμηλό του 1,5%. Πλέον, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στις 6 Ιουνίου, αποτελεί κομβικής σημασίας για το κόμμα που στις τελυταίες βουλευτικές εκλογές βγήκε δεύτερο.

Η εικόνα του Στέφανου Κασσελάκη εμφανίζεται χωρίς δυναμική, με τις αρνητικές γνώμες να αγγίζουν το 73% και τις θετικές να περιορίζονται στο 17%. Η καθίζηση αυτή εξηγείται από τη μαζική μετακίνηση των ψηφοφόρων του 2023 προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 56% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει πλέον την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Την ίδια ώρα, η Νέα Αριστερά φαίνεται να εξαφανίζεται από τον πολιτικό χάρτη, με ποσοστό μόλις 0,2%, καθώς οι ψηφοφόροι της επαναπατρίζονται στην κίνηση Τσίπρα ή μετακινούνται προς άλλες κατευθύνσεις.

Τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου

Συνολικά, η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων (η οποία αποτελεί καταγραφή τάσεων και όχι πρόβλεψη) διαμορφώνεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία: 23,5% ΕΛΑΣ: 12,8% ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 10,0% Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5% ΚΚΕ: 6,4% Ελληνική Λύση: 6,3% Πλεύση Ελευθερίας: 3,2% Φωνή Λογικής: 2,7% ΜέΡΑ25: 2,6% Νίκη: 1,7% ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: 1,5% Δημοκράτες: 0,9% Άλλο κόμμα: 1,6% Αποφασισμένοι / Αναποφάσιστοι: 17,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν αυτά τα ποσοστά ήταν αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο θα χρειαζόταν η συνεργασία τριών κομμάτων για να σχηματιστεί κυβέρνηση.