Δημοσκόπηση ALCO: Το νέο σκηνικό με Τσίπρα και Καρυστιανού - Δύσκολες ώρες για ΠΑΣΟΚ και Αριστερά

Η μεγάλη δημοσκόπηση της ALCO για το Flash.gr αποκαλύπτει ένα ρευστό πολιτικό τοπίο με νέα κόμματα, κατάρρευση ποσοστών και ηχηρές επιστροφές.

Φώτης Νάκος

Ραγδαίες ανακατατάξεις και ένα εντελώς αναδιαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Flash.gr.

Η ποσοτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 26-28 Μαΐου 2026 σε δείγμα 1.000 ατόμων, φέρνει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα που επανακαθορίζουν τις ισορροπίες του πολιτικού συστήματος.

Η γενικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών, καθώς το 52% δηλώνει «καθόλου ικανοποιημένο» από την κυβέρνηση, λειτουργεί ως υπόβαθρο για την ανάδυση νέων δυνάμεων και την επιστροφή προσώπων που αλλάζουν τα δεδομένα της αντιπολίτευσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει σε ρόλο ηγέτη της αντιπολίτευσης

Το πιο ηχηρό εύρημα της δημοσκόπησης είναι η δυναμική επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο, μέσω του νέου πολιτικού σχηματισμού «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη . Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονα συναισθήματα στο εκλογικό σώμα, με το 28% να δηλώνει «ελπίδα» και το 24% «ενθουσιασμό/σιγουριά».

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι ίδιοι οι πολίτες τον αναδεικνύουν ως τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον πρωθυπουργό στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται πρώτος μεταξύ των πολιτικών προσώπων με 25%, αφήνοντας πολύ πίσω τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.

Οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δηλώνουν πως τον επιλέγουν πρωτίστως επειδή «είναι έντιμος» (39%) και επειδή «τον εμπιστεύονται ως πρόσωπο» (33%).

Το δυναμικό «μπάσιμο» της Μαρίας Καρυστιανού

Παράλληλα, η ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» από τη Μαρία Καρυστιανού προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο παραδοσιακό κομματικό σύστημα. Η ανταπόκριση των πολιτών είναι δυναμική, καθώς η νέα αυτή πολιτική κίνηση γεννά «ελπίδα» στο 32% των ερωτηθέντων και «ενθουσιασμό/σιγουριά» στο 20%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κόμμα «Ελπίδα» κάνει ένα εντυπωσιακό «μπάσιμο» με ποσοστό 9,5%, ξεπερνώντας ιστορικά κοινοβουλευτικά κόμματα.

Οι λόγοι που ωθούν τους πολίτες προς τη Μαρία Καρυστιανού  σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι βαθιά συμβολικοί και πολιτικοί: Το 39% των ψηφοφόρων της δηλώνει ότι το κόμμα «συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση», το 30% τη θεωρεί ένα «νέο και άφθαρτο πρόσωπο», ενώ ένα επιπλέον 30% τονίζει ότι «αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη».

Δύσκολες ώρες και καθήλωση για το ΠΑΣΟΚ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον των μεγάλων ανατροπών, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αν και διατηρείται στην τρίτη θέση της πρόθεσης ψήφου με 10,0%, το ποσοστό αυτό κρίνεται χαμηλό για τις φιλοδοξίες του κόμματος να αποτελέσει τον κύριο πόλο της αντιπολίτευσης.

Η πίεση που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη αποτυπώνεται καθαρά και στην εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 64% αρνητικές γνώμες έναντι μόλις 16% θετικών. Επιπλέον, στην ερώτηση για τον καταλληλότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Ανδρουλάκης περιορίζεται στο 15%, χάνοντας τη μάχη των εντυπώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και νιώθοντας την «ανάσα» των νέων πολιτικών σχηματισμών.

Απώλειες για Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο

Η εμφάνιση των νέων κομμάτων φαίνεται πως ανακόπτει τη δυναμική που είχαν αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφονται στους χαμένους της συγκεκριμένης συγκυρίας, καθώς βλέπουν τα ποσοστά τους να συμπιέζονται.

Στην πρόθεση ψήφου, η Πλεύση Ελευθερίας περιορίζεται στο 3,2%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,3%. Η φθορά αποτυπώνεται και στους δείκτες δημοτικότητας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να συγκεντρώνει 68% αρνητικές γνώμες και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 63%. Στο ερώτημα για τον ισχυρότερο αντίπαλο του πρωθυπουργού, ο κ. Βελόπουλος συγκεντρώνει μόλις 2%, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο 12%.

Η καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς

Η απόλυτη κατάρρευση, ωστόσο, συντελείται στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υφίσταται καθολική εκλογική και πολιτική αποδιάρθρωση, καθώς στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων καταγράφει το ιστορικό χαμηλό του 1,5%. Πλέον, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στις 6 Ιουνίου, αποτελεί κομβικής σημασίας για το κόμμα που στις τελυταίες βουλευτικές εκλογές βγήκε δεύτερο.

Η εικόνα του Στέφανου Κασσελάκη εμφανίζεται χωρίς δυναμική, με τις αρνητικές γνώμες να αγγίζουν το 73% και τις θετικές να περιορίζονται στο 17%. Η καθίζηση αυτή εξηγείται από τη μαζική μετακίνηση των ψηφοφόρων του 2023 προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 56% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει πλέον την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Την ίδια ώρα, η Νέα Αριστερά φαίνεται να εξαφανίζεται από τον πολιτικό χάρτη, με ποσοστό μόλις 0,2%, καθώς οι ψηφοφόροι της επαναπατρίζονται στην κίνηση Τσίπρα ή μετακινούνται προς άλλες κατευθύνσεις.

Τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου

Συνολικά, η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων (η οποία αποτελεί καταγραφή τάσεων και όχι πρόβλεψη) διαμορφώνεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία: 23,5% ΕΛΑΣ: 12,8% ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 10,0% Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5% ΚΚΕ: 6,4% Ελληνική Λύση: 6,3% Πλεύση Ελευθερίας: 3,2% Φωνή Λογικής: 2,7% ΜέΡΑ25: 2,6% Νίκη: 1,7% ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: 1,5% Δημοκράτες: 0,9% Άλλο κόμμα: 1,6% Αποφασισμένοι / Αναποφάσιστοι: 17,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν αυτά τα ποσοστά ήταν  αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο θα χρειαζόταν η συνεργασία τριών κομμάτων για να σχηματιστεί κυβέρνηση.

