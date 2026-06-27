Δημοσκόπηση GPO: Άνοδος για ΝΔ στο 29,4% και 2η η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

Σαφή μηνύματα για το πολιτικό σκηνικό της χώρας εκπέμπει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας GPO που διενεργήθηκε για την εφημερίδα «Παραπολιτικά». Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ανοδικές τάσεις στην εκτίμηση ψήφου, φτάνοντας στο 29,4% και ενισχύοντας τη θέση της κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Την ίδια στιγμή, το κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται σταθερά στη δεύτερη θέση, εμφανίζοντας αύξηση των ποσοστών του κατά 1,3 μονάδες. Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πτωτική του τροχιά, ενώ σε τροχιά υποχώρησης βρίσκεται και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Παράλληλα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ανακτά δυνάμεις και εμφανίζεται να διεκδικεί εκ νέου την τρίτη θέση, «απειλώντας» το ΠΑΣΟΚ.

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα, ενώ η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να καταγράφει περιορισμένη δυναμική.

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για την εμπιστοσύνη των πολιτών στα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρωτοκαθεδρία:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 33%

33% Αλέξης Τσίπρας: 24,9%

24,9% Μαρία Καρυστιανού: 15,5%

15,5% Νίκος Ανδρουλάκης: 14,9%

Τα ποσοστά των κομμάτων αναλυτικά

Ακολουθούν τα δεδομένα της δημοσκόπησης για την Εκτίμηση Ψήφου και την Πρόθεση Ψήφου (σε παρένθεση τα ποσοστά του Ιουνίου):

Εκτίμηση Ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29,4% (28,6%)

29,4% ΕΛΑΣ (Αλ. Τσίπρας): 16,3% (15,1%)

16,3% ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

11,5% Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

9,2% ΚΚΕ: 9% (8,6%)

9% «Ελπίδα» (Μ. Καρυστιανού): 7,8% (10,5%)

7,8% Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

4,3% ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

2,9% Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

2,6% ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

1,2% «Νίκη»: 1,1% (1,6%)

1,1% Άλλο Κόμμα: 4,7% (3,4%)

Πρόθεση Ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 26% (25%)

26% ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

14,5% ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

10,2% Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

8,2% ΚΚΕ: 8% (7,5%)

8% «Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

6,9% Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

3,8% ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

2,6% Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

2,3% ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)

1,1% «Νίκη»: 1% (1,4%)

1% Άλλο Κόμμα: 4,1% (2,9%)

4,1% Αναποφάσιστοι / Λευκό: 10,4% (11,6%)