Δημοσκόπηση GPΟ: ΝΔ στο +13,7%, μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα και αύξηση αναποφάσιστων

Η τελευταία δημοσκόπηση της GPO δείχνει πτώση στα ποσοστά των περισσότερων κομμάτων και αύξηση της δεξαμενής των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5% από 25,2% που είχε τον Νοέμβριο, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 10,8% από 12,6%. Παρά την πτώση, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο +13,7%.



Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,6% (από 10,4%), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανεβάζει τα ποσοστά της στο 8,2% από 5,8%. Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, ΜέΡΑ25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%.

Πηγή: STAR

Η δεξαμενή των αναποφάσιστων φτάνει πλέον το 17,9%, από 13,3% τον Νοέμβριο.

Δυνητικοί ψηφοφόροι Καρυστιανού και Τσίπρα

Ένα στα τέσσερα άτομα εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού, με το 20,1% να δηλώνει πιθανό να τη στηρίξει στις επόμενες εκλογές.

Στον αντίποδα, το 17,6% εμφανίζεται πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Πηγή: STAR

Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι ανάμεσα σε συμμαχικές (48,8%) και αυτοδύναμες (47%) κυβερνήσεις. Ωστόσο, το 69,5% επιθυμεί να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Κρίσιμα προβλήματα για τους πολίτες

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα αποτελούν την κορυφαία ανησυχία των Ελλήνων (58,5%), ακολουθούμενη από τη διαφθορά (18%). Σχεδόν οι μισοί πολίτες (49,6%) δηλώνουν ότι το εισόδημά τους δεν επαρκεί για τις μηνιαίες ανάγκες, ενώ το 50,4% δηλώνει ότι επαρκεί.

Πηγή: STAR

Διεθνείς εξελίξεις και ασφάλεια

Στο θέμα της πρόθεσης των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, το 76,9% πιστεύει ότι αποδυναμώνει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ μόλις το 13,7% θεωρεί ότι την ενισχύει.



Τέλος, στην ερώτηση αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, το 54,2% απαντά όχι ή μάλλον όχι, ενώ το 32% απαντά ναι ή μάλλον ναι.