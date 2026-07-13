Γκάλοπ GPO: Στο 25,7% η ΝΔ, «κλειδώνει» δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 14,5% - Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού

Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις καταγράφονται τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της ifemerida.gr που δημοσιεύτηκε σήμερα. Παράλληλα, χαμηλά εμφανίζονται τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτά για διάφορους τομείς, παρουσιάζοντας μια εικόνα επιμένουσας κρίσης του πολιτικού συστήματος. Καθοριστικό παράγοντα για την ψήφο στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές συνεχίζει να αποτελεί το ζήτημα της οικονομίας και της ακρίβειας για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.

Το ζήτημα της ικανοποίησης και εμπιστοσύνης

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, όσον αφορά στην ικανoποίηση των πολιτών από τη ζωή τους, όπως και από το έργο της κυβέρνησης, τα ευρήματα είναι τα εξής:

Με ερώτηση αν τα πράγματα συνολικά είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, το ίδιο ή ήταν καλύτερα επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, το 41,5% των πολιτών απαντά πως τα πράγματα για τους ίδιους και τη οικογένειά τους είναι το ίδιο μεταξύ των δύο περιόδων, το 28,9% καλύτερα επί Νέας Δημοκρατίας και το 26,7% επί ΣΥΡΙΖΑ.

Θετικά αποτιμά το συνολικό έργο της κυβέρνησης έως τώρα το 14,1%, μάλλον θετικά το 16,9%, αρνητικά το 52,1% και μάλλον αρνητικά το 16,5%. Χαμηλά είναι και τα ποσοστά αποτίμησης του έργου της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, με 5,1% να εκτιμά θετικά το έργο του, το 13,5% μάλλον θετικά και το 54,7% αρνητικά και 24,9% μάλλον αρνητικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών ανά τομέα προς τα κόμματα της ΝΔ, της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ εμφανίζεται να τα πηγαίνει καλύτερα στα ζητήματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, ενώ η ΕΛΑΣ στα θέματα της διαφθοράς και του κοινωνικού κράτους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, με εξαίρεση τα ζητήματα της οικονομίας (όχι της ακρίβειας) και της εξωτερικής πολιτικής, η αυθόρμητη απάντηση «Κανένας» συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ζήτημα της εμπιστοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, στην οικονομία η ΝΔ συγκεντρώνει 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ. Στην εξωτερική πολιτική εμπιστοσύνη στη ΝΔ αναφέρει το 39,2%, στην ΕΛΑΣ το 18,1% και στο ΠΑΣΟΚ στο 12,3%. Στο ζήτημα της διαφθοράς, η ΕΛΑΣ εμφανίζεται πρώτη με 24,2%, ακολουθεί η ΝΔ με 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%. Την ΕΛΑΣ όσον αφορά στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους εμπιστεύεται το 27,7%, τη ΝΔ το 25,1% και το ΠΑΣΟΚ το 14,3%.

Τα κριτήρια και τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου

Βασικός παράγοντας για την ψήφο των πολιτών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές αναδεικνύεται, όπως συνήθως, η οικονομία μαζί με την ακρίβεια για το 68,5%. Στη δεύτερη θέση έρχονται τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου με ποσοστό με 49,9% και στην τρίτη θέση κοινωνικά ζητήματα όπως παιδεία, υγεία, στεγαστικό, εργασία κ.ά με 41,8%. Ακολουθούν οι θέσεις των κομμάτων με 30,8% κ.ά (σημειώνεται ότι οι ερωτώμενες-οι μπορούσαν να δώσουν μέχρι 3 απαντήσεις).

Η πιθανότητα ψήφου σε ένα νέο κόμμα Σαμαρά εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Το ποσοστό όσων δηλώνουν πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν ανεβαίνει από το 9,2% στο 12,3% σήμερα, με το πολύ πιθανό να διαμορφώνεται στο 4,6%.

Τέλος, στην πρόθεση ψήφου τα ευρήματα είναι τα εξής: η ΝΔ βρίσκεται στο 25,7%, ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,5%, το ΠΑΣΟΚ με 9,5%, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 8%, αφήνοντας πίσω την Ελπίδα της κ. Καρυστιανού, που παρουσιάζει μεγάλη πτώση και βρίσκεται πια στο 6,1%, ακολουθούμενη από την Πλεύση Ελευθερίας με 4% και τα υπόλοιπα κόμματα να συγκεντρώνουν ποσοστά εκτός Βουλής.