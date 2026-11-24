Προβάδισμα σχεδόν 14 μονάδων έχει η ΝΔ από την ΕΛΑΣ σε δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr που δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστό 29,3% στην εκτίμηση ψήφου, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 15,7% και το ΠΑΣΟΚ με 14,3%.

Έπονται Ελληνική Λύση με 6,6%, ΚΚΕ με 6,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,4%, ΜέΡΑ25 με 3,3%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Νίκη με 1,1% και Νέα Αριστερά με 0,6%.

Interview/Politic.gr

Στην πρόθεση ψήφου, προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ με 26,6%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%.

Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. διαμορφώνεται στις 12,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η απόσταση μεταξύ ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις 1,2 μονάδες.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,7%. Η ΕΛΠΙΔΑ συγκεντρώνει 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,5%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1% και το ΜέΡΑ25 3%.

Οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνουν από 1,8%, η Νίκη 1% και η Νέα Αριστερά 0,5%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9,3%.

Interview/Politic.gr

Βουλή δέκα κομμάτων χωρίς αυτοδυναμία

Η εκτίμηση εδρών δίνει στη Νέα Δημοκρατία 115 έδρες, 36 λιγότερες από τις 151 που απαιτούνται για την αυτοδυναμία. Η ΕΛ.Α.Σ. συγκεντρώνει 47 έδρες και το ΠΑΣΟΚ 43, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 20 και το ΚΚΕ με 19.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εκτιμάται ότι εξασφαλίζει 13 έδρες, η Φωνή Λογικής 12, η Συμμαχία Ελλήνων 11 και από 10 η Πλεύση Ελευθερίας και το ΜέΡΑ25.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική κατανομή των εδρών θα διαδραματίσει το ποσοστό των ψήφων που θα μείνει εκτός Βουλής, καθώς αρκετά κόμματα κινούνται κοντά στο όριο εισόδου του 3%.

Το 43% ζητά αλλαγή κυβέρνησης, αλλά το 52% δεν βλέπει αξιόπιστη αντιπολίτευση

Αλλαγή κυβέρνησης επιθυμεί το 43% των ερωτηθέντων, ενώ το 32% προτιμά τη συνέχιση της σημερινής πορείας με διορθώσεις και το 25% θεωρεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.

Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση.

Μόλις το 21% θεωρεί ότι η αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση και προτείνει λύσεις, ενώ το 16% εκτιμά ότι περιορίζεται σε καταγγελίες και το 11% ότι ασκεί κριτική χωρίς να καταθέτει προτάσεις.

Ακρίβεια και διαφθορά τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ακρίβεια και διαφθορά αναδεικνύονται στα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, συγκεντρώνοντας συνολικά το 84% των απαντήσεων. Η ακρίβεια βρίσκεται στην πρώτη θέση με 48%, ενώ ακολουθεί η διαφθορά με 36%, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Το 85% τα βγάζει πέρα οριακά ή καθόλου

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες (61%) δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα οικονομικά οριακά κάθε μήνα, ενώ το 24% απαντά ότι δεν τα βγάζει πέρα.

Συνολικά, το 85% των πολιτών περιγράφει μια οικονομική καθημερινότητα με περιορισμένα περιθώρια, καθώς είτε δυσκολεύεται να καλύψει τις μηνιαίες υποχρεώσεις του είτε αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές.

Μόλις το 15% δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα άνετα.

Αυξήσεις μισθών και μείωση φόρων ζητούν οι πολίτες

Μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων προτιμά το 50% των ερωτηθέντων, ενώ σχεδόν ίδιο ποσοστό, 48%, επιλέγει τη μείωση των φόρων ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης.

Αντίθετα, μόλις το 2% προκρίνει τα στοχευμένα επιδόματα.