Δημοσκόπηση Interview: Στο 13% η διαφορά ΝΔ με ΕΛΑΣ - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει ένας στους δύο

Προβάδισμα με ποσοστό που ξεπερνά το 30% διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, ενώ σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι προτιμά να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, διατηρώντας προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 17,4%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 8,8%, η Ελπίδα στο 7,4% και το ΚΚΕ στο 5,5%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά με 0,6% η καθεμία, ενώ το 5,1% επιλέγει «άλλο» κόμμα.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%.

Τα υπόλοιπα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Ελληνική Λύση: 7,6%

Ελπίδα: 6,6%

ΚΚΕ: 4,9%

Φωνή Λογικής: 3%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,3%

Δημοκράτες: 1,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Άλλο κόμμα: 4,5

Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11,7%.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση προτιμά η πλειοψηφία

Στο ερώτημα για το ποια μορφή κυβέρνησης θεωρούν καταλληλότερη μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 44% προκρίνει κυβέρνηση συνεργασίας. Το υπόλοιπο 7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,5%.

Ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%.

Τι απαντούν οι πολίτες για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και τις απόψεις των πολιτών σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το 87% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ μόλις το 12% απαντά ότι θα το ψήφιζε πολύ ή αρκετά πιθανόν.

Ειδικότερα, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 94% δηλώνει ότι δεν θα στήριζε ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μόλις το 2% εμφανίζεται θετικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ως προς τα πιθανά κίνητρα μιας τέτοιας πολιτικής κίνησης, το 32% θεωρεί ότι στόχος θα ήταν η αμφισβήτηση της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 24% η αποτροπή μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, το 21% η επιστροφή του κόμματος στις ιδρυτικές του αξίες και το 17% η παρεμπόδιση της επίτευξης αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.