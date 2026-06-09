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Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,2% η ΝΔ - Δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τρίτο με μικρή διαφορά το ΠΑΣΟΚ

Ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ερώτηση για καταλληλόλητα.

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Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

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Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει στην πρώτη θέση και την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται πλέον ως η δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31,2%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛ.Α.Σ. με 16%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,7%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ελληνική Λύση με 8,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ποσοστά που εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Εκτός Βουλής μένουν το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4% και η Νέα Αριστερά επίσης με 0,4%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4%. Η συγκεκριμένη εικόνα μεταφράζεται σε Βουλή οκτώ κομμάτων.

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Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,3%, με την ΕΛ.Α.Σ. να ακολουθεί στο 14,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,2%. Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,3%, το ΚΚΕ στο 4,1%, η Φωνή Λογικής στο 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 10,3%, στοιχείο που εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια μεταβολών στο πολιτικό σκηνικό.

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Καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση

Στην ερώτηση για το ποιος εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,4%.

Ακολουθεί η επιλογή «Κανένας» με 17,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,7% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%.

Χαμηλότερα καταγράφονται η Μαρία Καρυστιανού με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,5%.

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Τι θα κρίνει την ψήφο των πολιτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Το 43% απαντά ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ενώ το 39% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ένα 15% αναφέρει πως θα στηρίξει το κόμμα με το οποίο ταυτίζεται διαχρονικά πολιτικά.

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Οι εντυπώσεις για κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Η έρευνα καταγράφει επίσης τις αντιδράσεις των πολιτών απέναντι σε πιθανά νέα πολιτικά σχήματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 75% δηλώνει ότι έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη για την ονομασία του κόμματος που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φτάνει το 60%.

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Παράλληλα, σχεδόν οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο να στηρίξουν έναν πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνης Σαμαράς.

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