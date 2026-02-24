Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,6% η ΝΔ - Χαμηλές πτήσεις για ΠΑΣΟΚ - Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού

Στο 26,4% φτάνει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 31,6% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Interview για το politic.gr. Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει χαμηλές πιθανότητες νίκης, ενώ τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού καταγράφουν περιορισμένη δυναμική.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου το κόμμα της ΝΔ συγκεντρώνει 26,4%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στο 12,0%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,0%, η Ελληνική Λύση με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,0%. Οριακά εντός Βουλής κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3,3%, ενώ εκτός Κοινοβουλίου καταγράφονται οι «Δημοκράτες» με 2,5%, η Νίκη με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 1,0%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7%, ενώ ένα 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα.

Interview/Politic.gr

Όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στο 31,6%, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,4% και το ΚΚΕ με 7,0%. Πιο πίσω βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 4,1% και το ΜέΡΑ25 με 3,9%, ενώ οι «Δημοκράτες» συγκεντρώνουν 2,9%, η Νίκη 1,3% και η Νέα Αριστερά 1,1%.

Το 53% «βλέπει» μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία από ΝΔ

Παρά το προβάδισμα της ΝΔ, η αυτοδυναμία δεν θεωρείται εύκολη. Το 69% των πολιτών τη βλέπει ως λίγο ή καθόλου πιθανή, έναντι 30% που τη θεωρεί πιθανή. Ωστόσο, η προοπτική νέας διακυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ παραμένει ισχυρή: Το 53% εκτιμά ότι μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία είναι πολύ ή αρκετά πιθανή, ενώ το 45% τη θεωρεί απίθανη.

Ισχυρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5%, ενώ δεύτερη είναι η απάντηση «κανένας» με 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ χαμηλότερα κινούνται άλλα πολιτικά πρόσωπα, με μονοψήφια ποσοστά.

Στο υποθετικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», ο σημερινός πρωθυπουργός προηγείται με 38% έναντι 28%, ενώ το 34% δηλώνει πως δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο. Παράλληλα, στο ερώτημα για τον πιο δύσκολο αντίπαλό του, το 33% απαντά «κανένας». Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 17%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%.

