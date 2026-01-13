Δημοσκόπηση Interview: Στο 32,4% η ΝΔ - Πώς «αλλάζει» ο πολιτικός χάρτης με Καρυστιανού και Τσίπρα

Στο 32,4% μετρά τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η οποία αποτυπώνει και τις αλλαγές που προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό το ενδεχόμενο να κατέβουν στις εκλογές κόμματα όπως αυτό της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Διατηρεί δυνάμεις η ΝΔ - Μεγάλη η «ψαλίδα» από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ διατηρεί σαφές προβάδισμα με 32,4%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3%, ενώ το «άλλο» συγκεντρώνει 11,9%.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου («αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή»), η ΝΔ καταγράφει 26,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,9%, η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΜέΡΑ25 3,6%, η Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 1,5%, η Νέα Αριστερά 1,1%, ενώ το «άλλο» φτάνει το 9,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,5%.

Κυριαρχεί ο «κανένας» για πρωθυπουργός

Αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση εμφανίζεται η δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας συγκεντρώνει 31,4%.

Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,9%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,5%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,4%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 2,1%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,4% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1%.

Αξιωματική αντιπολίτευση η Καρυστιανού - Τέταρτος ο Τσίπρας

Η έρευνα εξετάζει και το ενδεχόμενο στήριξης νέων κομμάτων. Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να άλλαζαν την επιλογή τους υπέρ κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 14,5% απαντά «πολύ πιθανό» και το 9,6% «αρκετά πιθανό». Αντίστοιχα, για κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% απαντά «πολύ πιθανό» και το 3,9% «αρκετά πιθανό».

Υπό αυτό το σενάριο, η αναπροσαρμοσμένη πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής: