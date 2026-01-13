Δημοσκόπηση Interview: Στο 32,4% η ΝΔ - Πώς «αλλάζει» ο πολιτικός χάρτης με Καρυστιανού και Τσίπρα
Στην έρευνα αναφέρεται, επίσης, ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται ως καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον «κανέναν» να βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση.
Στο 32,4% μετρά τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η οποία αποτυπώνει και τις αλλαγές που προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό το ενδεχόμενο να κατέβουν στις εκλογές κόμματα όπως αυτό της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.
Διατηρεί δυνάμεις η ΝΔ - Μεγάλη η «ψαλίδα» από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ
Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ διατηρεί σαφές προβάδισμα με 32,4%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3%, ενώ το «άλλο» συγκεντρώνει 11,9%.
Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου («αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή»), η ΝΔ καταγράφει 26,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,9%, η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΜέΡΑ25 3,6%, η Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 1,5%, η Νέα Αριστερά 1,1%, ενώ το «άλλο» φτάνει το 9,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,5%.
Κυριαρχεί ο «κανένας» για πρωθυπουργός
Αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση εμφανίζεται η δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας συγκεντρώνει 31,4%.
Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,9%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,5%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,4%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 2,1%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,4% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1%.
Αξιωματική αντιπολίτευση η Καρυστιανού - Τέταρτος ο Τσίπρας
Η έρευνα εξετάζει και το ενδεχόμενο στήριξης νέων κομμάτων. Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να άλλαζαν την επιλογή τους υπέρ κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 14,5% απαντά «πολύ πιθανό» και το 9,6% «αρκετά πιθανό». Αντίστοιχα, για κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% απαντά «πολύ πιθανό» και το 3,9% «αρκετά πιθανό».
Υπό αυτό το σενάριο, η αναπροσαρμοσμένη πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
- ΝΔ: 23,9%
- Κόμμα Καρυστιανού: 14,5%
- ΠΑΣΟΚ: 10,5%
- Κόμμα Τσίπρα: 10%
- ΚΚΕ: 5,5%
- Ελληνική Λύση: 5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,5%
- Φωνή Λογικής: 3,2%
- ΜέΡΑ25: 2,9%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2,3%
- Νίκη: 1,4%
- Νέα Αριστερά: 1%