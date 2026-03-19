Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 17,5 μονάδες η «ψαλίδα» ΝΔ με ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία ενισχύει τη συσπείρωσή της εν μέσω των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) αυξάνει τη δυνητική εκλογική της επιρροή, με την πρόθεση ψήφου να φτάνει στο 23,8%, ενώ η εκτίμηση ψήφου δείχνει άνοδο στο 31,1%, σπάζοντας το «ψυχολογικό όριο» του 30% και αυξάνοντας τη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ στις 17,5 μονάδες. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,6%, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει αύξηση στο 13,6%, ενώ η Ελληνική Λύση πέφτει στο 8,9%. Στην εκτίμηση ψήφου εισέρχεται στη Βουλή το ΜέΡΑ25 με 4,6%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας κινείται στο 10,5%.

Σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά, το 72% των πολιτών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ η πλειοψηφία συμφωνεί με τη δήλωση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ότι οι αμερικανικές βάσεις στη χώρα του δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, η αρνητική γνώμη για τον Πρόεδρο Τραμπ φτάνει το 86%, ακόμη και μεταξύ δεξιών ψηφοφόρων.

Η δημοσκόπηση καταγράφει ανησυχία των πολιτών για την οικονομία, με τον δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης να υποχωρεί από το -40% στο -57%. Οι πολίτες δηλώνουν ότι η προσωπική τους κατάσταση χειροτέρεψε το τελευταίο έτος, κυρίως λόγω της ακρίβειας και της ανασφάλειας που προκαλεί το νέο διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον.





Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ένα αίτημα πολιτικής αλλαγής, με το 60% των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι η αλλαγή κυβέρνησης είναι προτιμότερη της πολιτικής σταθερότητας. Το 48% επιθυμεί πρόωρες εκλογές, κυρίως αριστεροί και κεντροαριστεροί, ενώ η ολοκλήρωση της τετραετίας προτιμάται κυρίως από τους ψηφοφόρους της ΝΔ.





Στην εκτίμηση για καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σταθερή επιλογή (28%) ενώ ο «Κανένας» συνεχίζει να προηγείται (31%). Τέλος, η δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών δείχνει σταθερές τάσεις: η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται πρώτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεύτερος με μικρή άνοδο, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας τρίτος.

Νέα κόμματα

Για το ενδεχόμενο οι πολίτες να υποστηρίξουν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα το άθροισμα των θετικών απαντήσεων (πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό) είναι 20%. Κυρίως οι θετικές γνώμες προέρχονται από αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Κυρίως οι δυνητικοί ψηφοφόροι έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερία και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές τοποθετήσεις (πολύ πιθανό – αρκετά πιθανό) φτάνουν το 12%, με το ισχυρότερο ποσοστό να είναι μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν δεξιοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και μετά από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Τέλος, για ένα νέο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, η πιθανή ψήφος φτάνει το 27%, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ των κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων και μετά των δεξιών. Εκλογικά κερδίζει ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ελληνικής Λύσης, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της αδιευκρίνιστης ψήφου.