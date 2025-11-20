Δημοσκόπηση MRB: Η ΝΔ διατηρεί τη μεγάλη διαφορά από ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για νέα κόμματα

Νέα δημοσκόπηση της MRB αποτυπώνει μια μικρή αύξηση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται να «καρπώνεται» την θετική αύρα των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών και εξακολουθεί να διατηρεί μια μεγάλη διαφορά (υπερδιπλάσια) από το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, από την αναγωγή των στοιχείων της δημοσκόπησης, το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 29,1% (πήρε +1,1%), ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5% (-,3%), η Ελληνική Λύση (11,9%), η Πλεύση Ελευθερίας (9,2%) το ΚΚΕ (8,7%), η Φωνή Λογικής (5,9%), ΣΥΡΙΖΑ (4,8%), Νίκη (3%), ΜέΡΑ25 (2,6%), Κίνημα Δημοκρατίας (2,4%), Νέα Αριστερά (2%).

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 22%, ΠΑΣΟΚ 10,2%, Ελληνική Λύση 9%, Πλεύση Ελευθερίας 7%, ΚΚΕ 6,6%, Φωνή Λογικής 4,5%, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 3,6%

Νίκη 2,3%, ΜέΡΑ25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Νέα Αριστερά 1,5%. Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, Νίκος Ανδρουλάκης με 3,8%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,6%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,7%, Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, Σωκράτης Φάμελλος με 1,7% και Στέφανος Κασσελάκης με 1,4%. Σε υψηλά ποσοστά παραμένει ο «κανένας» καθώς συγκεντρώνει το 30,6%.

Σε άλλα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Open, αρνητικό φαίνεται το κλίμα στην κοινή γνώμη όσον αφορά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ εκφράζονται αμφιβολίες για την απόδοση δικαιοσύνης.





Αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών η ακρίβεια παραμένει το «νούμερο ένα» με 55,9% και ακολουθούν το ύψος των εισοδημάτων (22,9%), η απονομή δικαιοσύνης /κράτος δικαίου (21%), η υγεία (15,9%), το μεταναστευτικό (13,7%), η οικ. ανάπτυξη (13%), η εγκληματικότητα (11,5%), η αύξηση των ενοικίων (10,2%).

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι ανάγκη για δημιουργία νέων κομμάτων «βλέπουν» επτά στους δέκα ερωτηθέντες.