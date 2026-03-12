Δημοσκόπηση RealPolls: Ενισχυμένη η ΝΔ, άνοδος και για το ΠΑΣΟΚ - Η αποδοχή Τσίπρα, Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση δείχνει σημαντική ενίσχυση της ΝΔ στο 26,1%, με την κρίση στη κρίση στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό. Η δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon καταγράφει το ποσοστό της κυβερνητικής παράταξης να ανεβαίνει στο 26,1% στην πρόθεση ψήφου, από 24,5% που ήταν τον Φεβρουάριο. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η ΝΔ φτάνει το 30,8%.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημειώνει άνοδο, φτάνοντας το 9,8% στην πρόθεση ψήφου και το 14,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος, διατηρώντας τη δεύτερη θέση.



Η Πλεύση Ελευθερίας σταθεροποιείται στο 8,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την καθοδική πορεία, πέφτοντας στο 3,3%.



Η έρευνα καταγράφει επίσης μείωση των αναποφάσιστων στο 13,8%.



Τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες παραμένουν η ακρίβεια για το 55,1%, ενώ ακολουθούν η διαφθορά και το κράτος δικαίου.

Την ίδια στιγμή, το 78,2% όσων απάντησαν δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράσταση νίκης

Όσον αφορά την εκτίμηση των πολιτών για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, το 54,3% πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει. Κανένα άλλο κόμμα δεν ξεπερνά το 5%: Το ΠΑΣΟΚ μετρά 4,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, η Ελληνική Λύση 2,3%, ενώ ένα σημαντικό 20,9% δηλώνει «δεν γνωρίζω» και 11,2% αναφέρει «άλλο κόμμα».

Real Polls

Κόμμα Τσίπρα

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα», το 9,6% το θεωρεί «πολύ πιθανό» (από 10,9% τον Φεβρουάριο) και 5,8% «αρκετά πιθανό» (από 6,3%), με συνολικό θετικό ποσοστό 15,4% (από 17,2%). Ταυτόχρονα, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 69,6%.

Κόμμα Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο: 12,6% «πολύ πιθανό» (από 10,8%) και 9,6% «αρκετά πιθανό» (σχεδόν σταθερό), με συνολικό θετικό ποσοστό στο 22,2% (από 20,6%).



Ωστόσο, το «καθόλου πιθανό» παραμένει σταθερά υψηλό στο 62,2%.

