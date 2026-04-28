Δημοσκόπηση Reuters: Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ - Μόλις το 34% εγκρίνει την προεδρία του

Σημαντική πτώση καταγράφει η στήριξη προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξημένο κόστος ζωής και τον πόλεμο με το Ιράν εντείνεται, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η έρευνα, που διήρκεσε τέσσερις ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, δείχνει ότι μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έναντι 36% σε προηγούμενη μέτρηση στα μέσα Απριλίου.

Η πτωτική τάση είναι συνεχής από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2025, όταν το ποσοστό αποδοχής έφτανε το 47%.

Πίεση από ακρίβεια και πόλεμο

Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά έγκρισης όσον αφορά τη διαχείριση του κόστους ζωής, με μόλις το 22% να δηλώνει ικανοποιημένο, έναντι 25% στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, στον απόηχο του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, επιβαρύνει τα νοικοκυριά και ενισχύει την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Η εικόνα αυτή προκαλεί ανησυχία και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με φόβους για πιθανή απώλεια ελέγχου του Κογκρέσου, μεταδίδει το Reuters.

Παρότι το 78% των Ρεπουμπλικανών συνεχίζει να στηρίζει τον Τραμπ, το 41% εκφράζει δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του κόστους διαβίωσης.

Ρόλος-κλειδί οι ανεξάρτητοι

Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, που θεωρούνται κρίσιμοι για την έκβαση των εκλογών, εμφανίζονται να προτιμούν τους Δημοκρατικούς με διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων (34% έναντι 20%), ενώ περίπου ένας στους τέσσερις δηλώνει αναποφάσιστος.

Η αποδοχή της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο με το Ιράν κινείται επίσης χαμηλά, στο 34%, καταγράφοντας πτώση από το 36% τον Απρίλιο και το 38% τον Μάρτιο.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, με δείγμα 1.269 ενηλίκων Αμερικανών, εκ των οποίων 1.014 ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, και περιθώριο σφάλματος ±3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ