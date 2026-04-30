Προφυλακιστέος ο 89χρονος -Ζήτησε συγγνώμη κατά την απολογία του, δίνει 2.000 ευρώ σε κάθε τραυματία

Την πρόθεσή του να αποζημιώσει τους τραυματίες εξέφρασε ο 89χρονος «πιστολέρο», που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο την Τρίτη 28 Απριλίου 2026. Αυτό αποκάλυψε ο συνήγορός του, Βασίλης Νουλέζας, μετά την απολογία του εντολέα του, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε διατεθειμένος να διαθέσει έως και 10.000 ευρώ για κάθε έναν από τους πέντε τραυματίες, καλύπτοντας παράλληλα και τα έξοδα νοσηλείας τους. Μάλιστα, η αναφορά αυτή - όπως επισημαίνεται - έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συνεννόηση, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση ούτε να σκοτώσει, ούτε να τραυματίσει.

Η απολογία του, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών, ήταν - κατά τον συνήγορό του - εξονυχιστική και λεπτομερής. Μετά την ολοκλήρωσή της, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη και της εισαγγελικής αρχής.

Απελπισία, αγανάκτηση, θυμός

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 89χρονος φέρεται να περιέγραψε το συναισθηματικό υπόβαθρο που, όπως ισχυρίζεται, τον οδήγησε στην πράξη του, κάνοντας λόγο για απελπισία, αγανάκτηση, θυμό, απογοήτευση και βαθιά απόγνωση. Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν περιοριζόταν στο οικονομικό σκέλος μιας σύνταξης, αλλά - κυρίως - στον τρόπο με τον οποίο αισθάνθηκε ότι αντιμετωπίστηκε, τον οποίο χαρακτήρισε μειωτικό και προσβλητικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιέγραψε και περιστατικό κατά το οποίο - όπως είπε - δέχθηκε τον χαρακτηρισμό «γενίτσαρος» όταν απευθύνθηκε σε αρμόδια επιτροπή του τότε ΙΚΑ, γεγονός που, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τον οδήγησε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, φτάνοντας μέχρι και σε κατάρρευση κατά την απολογία του.

Ζήτησε να πάει φυλακή

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκάλεσε, δηλώνοντας ότι έχει μετανιώσει για όσα συνέβησαν και πως δεν θα ήθελε ποτέ να είχαν συμβεί όλα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπεράσπιση απέρριψε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η στάση που, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, κράτησε απέναντι στη διαδικασία, καθώς φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί καμία ευνοϊκή μεταχείριση και ότι δεν έχει αντίρρηση να οδηγηθεί στη φυλακή, επισημαίνοντας πως «έχει ζήσει τη ζωή του».



Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί η κράτησή του σε πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού και όχι σε ψυχιατρικό κατάστημα, τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που έχει ήδη ζητηθεί. Ο συνήγορός του διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς τη συγκεκριμένη απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του τόπου κράτησης, ανάλογα με τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.

«Ας δείξουμε τον ελάχιστο σεβασμό σε έναν άνθρωπο 90 ετών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Νουλέζας, υπογραμμίζοντας την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, χωρίς - όπως διευκρίνισε - αυτό να αναιρεί τη σοβαρότητα των πράξεων που αποδίδονται στον εντολέα του.