Δυο Παπανδρέου σε διαφορά φάσης για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Και αφού πιάσαμε τα πασοκικά, λόγω των χθεσινών εκλογών, πρέπει να σας ενημερώσω πως τα χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για τη μαζική συμμετοχή δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να σβήσουν την ένταση που υφέρπει στο παρασκήνιο, μετά και από τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου.

Περίμενα πώς και πώς τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου αλλά τζίφος.

Ούτε μισή αναφορά για την ενότητα του κόμματος ή κάτι ανάλογο που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα «φωτογράφιζε» την άποψή του για τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου.

Υπό την έννοια ότι είχε προηγηθεί και η δήλωση του Νίκου Παπανδρέου - με την οποία εξέφρασε κάθετα και ρητά την αντίθεσή του για την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όχι με την ένταση που θα περίμενα αλλά σίγουρα επρόκειτο για μια καθαρή τοποθέτηση.

Και ποιο άλλο καταλληλότερο περιβάλλον θα υπήρχε για τον πρώην Πρωθυπουργό ώστε να εκφραστεί για τα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ δυο μόλις εβδομάδες πριν από το Συνέδριο αν όχι οι εσωκομματικές κάλπες.

Και μιλάμε για τον άνθρωπο που διέγραψε τον Κώστα Σημίτη αναγνωρίζοντας στη συνέχεια πως η απόφασή του ήταν... μάλλον λανθασμένη.



