Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του έχουν επιτρέψει να αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό. Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο παραχώρησής του ακόμη και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο 26χρονος επιθετικός μετρά δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 16 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, έχοντας αγωνιστεί συνολικά μόλις 514 λεπτά. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, από την άφιξή του στη Λισαβόνα έχει συμπληρώσει 176 ημέρες εκτός δράσης, χάνοντας συνολικά 36 αγώνες με τη Σπόρτινγκ και την Εθνική Ελλάδας.

Το ιστορικό των τραυματισμών του

Η «A Bola» καταγράφει τις διαδοχικές περιόδους απουσίας του Έλληνα διεθνή, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα, κυρίως στο δεξί γόνατο, αλλά και μυϊκές ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και στη μέση.

Η πρώτη απουσία του διήρκεσε σχεδόν έναν μήνα, από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025. Ακολούθησε νέα διακοπή τον Ιανουάριο του 2026, ενώ τον Φεβρουάριο επέστρεψε ύστερα από 38 ημέρες, αγωνιζόμενος για 13 λεπτά στη νίκη με 3-0 επί της Μορεϊρένσε. Στη συνέχεια, ένα πρόβλημα στο δεξί γόνατο τον κράτησε εκτός για 98 ημέρες.

Παρά την επιστροφή του, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν. Τον Αύγουστο τέθηκε ξανά εκτός, ενώ μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις εθνικές ομάδες επέστρεψε με ενοχλήσεις και έχασε το παιχνίδι Κυπέλλου με την Ουνιάο ντα Σέρα (4-0). Την Τετάρτη πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2), αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Πόρτο.

Στο ιταλικό ενδιαφέρον

Την ίδια στιγμή, η Σπόρτινγκ φαίνεται πως έχει αλλάξει στάση όσον αφορά την προοπτική πώλησης του Ιωαννίδη. Παρότι ο Έλληνας φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030 και διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ, η πορτογαλική εφημερίδα υποστηρίζει πως δεν θεωρείται πλέον αμετακίνητος.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Μίλαν, ενώ η παρουσία του Λουίς Σουάρες ως βασικής επιλογής και του Ραφαέλ Νελ ως εναλλακτικής λύσης στην επίθεση ενδέχεται να επηρεάσει τον ρόλο του στην ομάδα. Έτσι, σύμφωνα με την «A Bola», η διοίκηση της Σπόρτινγκ δεν αποκλείει την παραχώρησή του ακόμη και τον προσεχή Ιανουάριο.