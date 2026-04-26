Επίθεση στο Διοικητικό Εφετείο με μπογιές και βαριοπούλες - «Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης»

Για ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου, κάνει λόγο το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε ανακοίνωσή του, έπειτα από επίθεση αγνώστων με βαριοπούλες και μπογιές αργά το βράδυ του Σαββάτου (25/4).

Αξίζει να σημειωθεί πως για το περιστατικό έγιναν 15 προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις (μία 25χρονη και δύο 23χρονες) έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις με την κατηγορία της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Με ανακοίνωση του το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας μέσω του εκπροσώπου Τύπου, εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων Δημήτρη Νικολόπουλου «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Επίθεση με μπογιές και βαριοπούλες στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών / Φωτ.: Γιάννης Κέμμος, flash.gr

«Οι δράστες, όπως αναφέρεται προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, θραύοντας υαλοπίνακες με βαριοπούλα και εκτοξεύοντας μπογιές στον εξωτερικό χώρο. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους».

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ταυτοποίηση των δραστών.

«Η επίθεση αυτή – όπως και αντίστοιχες στο παρελθόν με στόχο τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών – συνιστά ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν, ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα. Καλούμε όλους τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, απομονώνοντας όσους με πράξεις βίας, επηρεαζόμενες από το τοξικό κλίμα έναντι της δικαιοσύνης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ίδια τη Δημοκρατία».