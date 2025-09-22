Διονύσης Ατζαράκης: «Ξόδεψα 300.000 ευρώ για την σειρά - Με έχετε δει που διαφήμισα τα πάντα;»

Για τη νέα του σειρά που προβάλλεται σε συνδρομητικό κανάλι μίλησε ο γνωστός ηθοποιός του stand up comedy Διονύσης Ατζαράκης και παραδέχθηκε ότι αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες.

«Έπαιξε ρόλο και λίγο η τελειομανία μου, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαμε διάφορες δυσκολίες. Έκανα παραγωγή εγώ στην αρχή, από το πορτοφόλι μου, οπότε έπρεπε ανά διαστήματα να σταματάμε τα γυρίσματα, για να πάω να δουλέψω, για να βγάλω λεφτά από υπόλοιπες δουλειές.

Πρέπει να ξόδεψα μία 300άρα αλλά δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά. Δούλευα και τα έβγαζα. Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ήταν για να βγάλω τη σειρά. Συνήθως δεν τα λένε αυτά αλλά γιατί όχι; Δεν χρειάστηκε τουλάχιστον να κάνω πράγματα για τα οποία μετανιώνω» εξομολογήθηκε.

«Έπαιξε ρόλο και ο Covid, αλλά από κάποιο σημείο και μετά έπρεπε να βρω και εταιρεία παραγωγής, γιατί ανέβηκαν οι ανάγκες και δεν θα μπορούσα να το τελειώσω και να τα βγάλω όλα αυτά από την τσέπη μου» συμπλήρωσε ο Διονύσης Ατζαράκης.